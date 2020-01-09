Реновация по-московски: застройщики погрязли в убытках

Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

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Число тех, кто решил дождаться квартиры от государства с каждым годом растет, признают эксперты. Например, в 2017 году таковых было 4,6%, а годом позже — уже 7%.

При этом до объявления реновации больше половины собственников аварийного жилья хотели улучшить жилищные условия за свой счет. Так, 54% участников программы собирались поменять квартиру на квадратные метры в новостройках. Другие же хотели купить жилье на вторичном рынке или переехать в загородный дом.

На улучшение жилищных условий москвичи готовы были потратить около 5,7 млн рублей. По данным департамента градостроительной политики Москвы, всего в программу реновации вошли 350,5 тыс. квартир в старых домах. В итоге жители не менее 16,1 тыс. квартир передумали покупать новое жилье в проектах столичных застройщиков, подсчитали эксперты компании «Метриум».

Таким образом московские девелоперы лишились части покупателей и недополучили солидную прибыль. По оценкам «Метриума», застройщики потеряли 92,3 млрд рублей из-за реновации.

Участники рынка придерживаются еще более негативных оценок.

«Денежные потери даже превышают 100 млрд рублей»,

— отмечает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин. Эксперт добавляет, что нередко жители одной пятиэтажки под снос покупали две квартиры.

«В частности, пожилые родители и взрослые дети таким образом разъезжаются, используя вырученные от продажи старого жилья средства, скажем, как первый взнос по ипотеке. Соответственно, количество несостоявшихся сделок вполне может превышать 20 тысяч», — указал аналитик.

Впрочем, участники реновации в ходе последнего опроса от того же НАФИ признались, что вовсе не собираются докупать квадратные метры после получения квартиры от города. Только 10% респондентов подтвердили, что планируют купить либо дополнительную площадь, либо квартиру в доме, построенном по программе реновации.

Программа все же создает дополнительный источник конкуренции на московском рынке жилья, указывает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Сейчас в Москве можно приобрести порядка 800 квартир в домах под снос. В масштабах вторичного рынка, который насчитывает порядка 50 тыс. объектов, это не так уж много.

«С одной стороны, это хорошо, ведь появление альтернативных вариантов решения жилищного вопроса москвичей подтолкнет коммерческих девелоперов к более гибкой ценовой политике и улучшению качества собственных проектов. Но конкуренция между московскими строительными компаниями и без того высока, а условия работы осложняются реформой долевого строительства и ростом себестоимости, из-за чего привлекать клиентов все сложнее», — признает эксперт.

Заработать на сносе

Программа реновации стартовала в 2017 году с подачи мэра Москвы Сергея Собянина. В нее вошли панельные хрущевки 1950–1970-х годов постройки. По условиям программы, граждане могут претендовать либо на равнозначную новую квартиру, либо на компенсацию, размер которой определяется рыночной стоимостью старой жилплощади.

Но собственники такого жилья не спешат переезжать в новое жилье от города, предпочитая сначала попробовать его перепродать. По данным свежего отчета аналитиков из «Инком-Недвижимость», спрос на квартиры под снос вырос за прошедший год примерно на 20-25%.

В итоге цены на квартиры в хрущевках заметно подросли. Так, средняя цена на квадратный метр в домах под снос в четвертом квартале 2019 года составляла около 185–187 тыс. рублей, в то время как еще в конце 2018 года показатель не превышал и 160 тыс. рублей.

Аналитики связывают текущую тенденцию с доверием граждан к реновации. Если на старте люди не верили в то, что программа будет работать, то первые переселения их убедили в обратном.

«Для тех, кто живет в подобных квартирах, программа дает возможность улучшить жилищные условия фактически без каких-либо затрат. Но у меня в практике были и те, кто покупал квартиру, попавшую под снос, для личного проживания. Ведь, цена на такое жилье все же несколько ниже, чем на вторичном и первичном рынке», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор «РЕЛАЙТ-Недвижимость» Константин Барсуков.

Как правило, квартиры в домах под снос остаются самым доступным по цене предложением на локальном рынке жилья, признают в «Метриуме». По словам Марии Литинецкой,

такое жилье дешевле примерно на 20-40%, чем аналогичный по площади объект в новостройке, и на 10-20%, чем квартиры в других вторичных домах.

«Правда, разница в цене существенно варьируется от района к району. В престижных локациях ценовое различие заметнее, чем в непрестижных. Помимо этого, отмечу, что стоимость квадратного метра в домах под снос за последние 2-3 года существенно возросла, сократив отставание от других типов вторичного жилья», — указывает собеседница «Газеты.Ru».

Впрочем, специально покупать квартиру для инвестиций эксперты не советуют. Контуры реновации пока не особо ясны, поэтому существует риск, что квартиру дадут в другом районе, а в цене она будет серьезно уступать старой, не исключает Барсуков.

«Можно рассматривать такой вид инвестиций только в том случае, если покупатель точно знает, куда будут расселять дом. Иначе существует риск потери части средств», — отмечает аналитик, добавляя, что пока участники реновации могут посмотреть лишь дату сноса собственного жилья.

Безусловно, есть инвесторы, приобретающие дома, подпадающие под реновацию, признает Литинецкая. Однако надо понимать, что рынок они выбрали непростой.

«Если собственники понимают, что их нынешняя квартира фактически трансформируется в объект, который будет иметь на 30-40% более высокую стоимость, то они скорее предпочтут ждать квартиру от города, чем искать покупателя на жилье в хрущевке. Поэтому в продаже встречаются в основном квартиры средней и низкой ликвидности», — заключила Литинецкая.