Страны G7 договорились использовать стратегические запасы нефти

Страны G7 поддержали использование стратегических запасов нефти
Страны G7 поддержали введение упреждающих мер в ответ на ситуацию на рынках энергоресурсов, включая использование стратегических запасов. Об этом говорится в заявлении министров энергетики G7, передает РИА Новости.

Согласно коммюнике, страны обсудили текущий конфликт на Ближнем Востоке, его влияние на мировой энергетический сектор, безопасность поставок нефти и газа, а также цены на энергоносители в странах G7 и за их пределами.

«Мы поддерживаем реализацию упреждающих мер по урегулированию ситуации, включая использование стратегических резервов», — сказано в документе.

9 марта цена нефти марки Brent впервые с 2022 года поднялась до $118 за баррель. Это связано с тем, что Иран фактически заблокировал Ормузский пролив, по которому поставляется около 20% мировой нефти, и угрожает ударами проходящим по нему судам. Аналитики не исключили, что цены на нефть и нефтепродукты продолжат расти и могут достигнуть исторического максимума, «если поставки через Ормузский пролив останутся низкими в течение всего марта».

Ранее Иран пригрозил США мировым нефтяным коллапсом.

 
