Украинские беспилотники атаковали предприятие в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в своем Telegram-канале, что одно из предприятий региона было атаковано украинскими беспилотниками.

«На одно из промышленных предприятий [населенного пункта] Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников. Пострадавших нет», — поделился Махонин.

Он добавил, что на месте работают специалисты оперативных служб.

Махонин уточнил, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. Также глава региона попросил их сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

11 марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработала сигнализация» у автомобилей. Всего местные жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. Также за минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.