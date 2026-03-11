Стало известно, какие люди чаще испытывают осознанные сновидения

Люди, которые регулярно переживают осознанные сновидения, могут обладать особой структурной организацией мозга. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие, что склонность осознавать себя во сне связана с интегрированными нейронными сетями, отвечающими за самосознание, воображение и когнитивный контроль. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Осознанные сновидения возникают, когда человек понимает, что спит и видит сон, а иногда может даже управлять происходящими во сне событиями. Ранее ученые изучали активность мозга во время таких состояний, однако анатомические особенности, которые могут быть связаны со способностью к осознанным снам, оставались малоизученными.

В исследовании приняли участие 30 здоровых взрослых добровольцев — 15 мужчин и 15 женщин со средним возрастом около 26 лет. Сначала участники заполнили подробные анкеты о привычках сна, указав, как часто они вспоминают обычные сны и как часто испытывают осознанные сновидения.

После этого ученые провели высокоточное сканирование мозга с помощью структурной магнитно-резонансной томографии. Исследователи анализировали два типа мозговой ткани: серое вещество, где происходит обработка информации, и белое вещество, отвечающее за передачу сигналов между различными областями мозга.

Для анализа данных использовались методы машинного обучения. Алгоритм выявлял сети областей мозга, структура которых изменяется согласованно у разных людей.

В результате ученые обнаружили сеть, включающую как серое, так и белое вещество, которая связана с частотой осознанных сновидений. Она объединяет области лобных, височных и теменных долей, а также мозжечок. Эти структуры участвуют в саморефлексии, создании мысленных образов и управлении вниманием.

Особенно важную роль, по словам исследователей, играет область мозга под названием прекунеус. Она находится в задней части мозга и связана с внутренними мысленными процессами и визуальным воображением.

Кроме того, ученые обнаружили еще одну сеть, связанную с осознанными снами, которая включает только серое вещество. Она расположена в зрительных и внимательных областях мозга, например в клиновидной извилине. Предполагается, что эта система помогает формировать яркие визуальные сцены во сне без поступления реального света.

По словам исследователей, эти результаты указывают на то, что способность к осознанным сновидениям может быть связана с особой нейроанатомической организацией мозга.

В будущем ученые планируют проверить, может ли тренировка осознанных сновидений со временем изменять структуру мозга. Понимание механизмов этого состояния может помочь разработать новые методы лечения нарушений сна, например хронических кошмаров и посттравматических расстройств.

