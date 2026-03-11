День траура объявлен в Брянской области после атаки ВСУ

В Брянской области в память о погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 11 марта объявлено днем траура. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«На всей территории региона будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — отметил он.

До этого стало известно о состоянии пострадавших в результате удара по Брянску. Так выяснилось, что девять человек были отправлены в московские больницы. Еще 20 пострадавших, в том числе один ребенок, проходят лечение в больницах региона, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Накануне ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Ранее губернатор Богомаз назвал произошедшее терактом.