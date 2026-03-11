В СК назвали причастных к ракетному удару по Брянску

СК: к ракетному удару по Брянску причастно ГУР МО Украины

Теракт в Брянске совершен при участии военных главного управления разведки минобороны Украины (ГУР). Об этом в мессенджере Max сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

»<...>... террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона действовала «как преступная группа», поставив своей целью устрашение населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

В результате удара шесть человек не выжили, 42 пострадали. Власти Брянской области объявили 11 марта днем траура в регионе.

Ранее в Кремле обозначили, кто будет отвечать на удар ВСУ по Брянску.