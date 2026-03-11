Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Культура

Евгения Онегина назвали типичным жителем современных Патриков

В России заявили, что Онегин мог жить на московских Патриарших прудах
Ленфильм

Россияне рассказали, в каких районах Москвы жили бы персонажи отечественной классики сейчас. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Литрес и книжного магазина «Читай-город».

Литрес и «Читай-город» провели опрос среди пользователей. В нем люди поразмышляли, в какие районы современной Москвы подошли бы героям классической литературы, исходя из их образа жизни и ценностей.

Типичным жителем исторического Арбата назвали Мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» как представителя интеллигенции, творческой элиты. Его соседями также могли стать Александр Чацкий из «Горя от ума» Александра Грибоедова и профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Большинство пользователей отметили, что Евгений Онегин из одноименного романа Александра Пушкина в современных реалиях мог бы оказаться жителем Патриарших прудов. Район славится роскошью и изысканностью заведений. Туда же отнесли Элен Курагину из «Войны и мира» Льва Толстого и Анну Каренину.

По мнению пользователей, Герасим из «Муму» Ивана Тургенева, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» и Николай Кирсанов из «Отцов и детей» могли осесть на Замоскворечье, где сохранилась купеческая атмосфера.

Александр Чацкий из «Горя от ума», Евгений Базаров из «Отцов и детей» и Григорий Печорин из «Героя нашего времени» оказались типичными жителями Пресни – активные люди, жаждущие перемен и устремленных в будущее.

Остапа Бендера из «Двенадцати стульев» назвали воплощением типичного жителя делового «Москва-Сити». Респонденты считают, что с ним мог жить гоголевский делец Чичиков и Штольц из «Обломова» Ивана Гончарова.

В Бутово пользователи поселили Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского, тургеневского Герасима, Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели» Гоголя.

Лизе из «Бедной Лизы» Карамзина, по мнению респондентов, подошло бы жить в районе Измайлово. А Татьяне Лариной, Владимиру Ленскому и князю Мышкину – в Царицыно.

Ранее Вика Цыганова призвала Shaman отказаться от своего псевдонима.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!