Евгения Онегина назвали типичным жителем современных Патриков

В России заявили, что Онегин мог жить на московских Патриарших прудах

Россияне рассказали, в каких районах Москвы жили бы персонажи отечественной классики сейчас. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса Литрес и книжного магазина «Читай-город».

Литрес и «Читай-город» провели опрос среди пользователей. В нем люди поразмышляли, в какие районы современной Москвы подошли бы героям классической литературы, исходя из их образа жизни и ценностей.

Типичным жителем исторического Арбата назвали Мастера из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» как представителя интеллигенции, творческой элиты. Его соседями также могли стать Александр Чацкий из «Горя от ума» Александра Грибоедова и профессор Преображенский из «Собачьего сердца».

Большинство пользователей отметили, что Евгений Онегин из одноименного романа Александра Пушкина в современных реалиях мог бы оказаться жителем Патриарших прудов. Район славится роскошью и изысканностью заведений. Туда же отнесли Элен Курагину из «Войны и мира» Льва Толстого и Анну Каренину.

По мнению пользователей, Герасим из «Муму» Ивана Тургенева, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» и Николай Кирсанов из «Отцов и детей» могли осесть на Замоскворечье, где сохранилась купеческая атмосфера.

Александр Чацкий из «Горя от ума», Евгений Базаров из «Отцов и детей» и Григорий Печорин из «Героя нашего времени» оказались типичными жителями Пресни – активные люди, жаждущие перемен и устремленных в будущее.

Остапа Бендера из «Двенадцати стульев» назвали воплощением типичного жителя делового «Москва-Сити». Респонденты считают, что с ним мог жить гоголевский делец Чичиков и Штольц из «Обломова» Ивана Гончарова.

В Бутово пользователи поселили Родиона Раскольникова из «Преступления и наказания» Федора Достоевского, тургеневского Герасима, Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели» Гоголя.

Лизе из «Бедной Лизы» Карамзина, по мнению респондентов, подошло бы жить в районе Измайлово. А Татьяне Лариной, Владимиру Ленскому и князю Мышкину – в Царицыно.

