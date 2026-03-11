Названа ежедневная привычка, эффективно замедляющая старение

Длительное клиническое исследование показало, что регулярный прием мультивитаминов может замедлять биологическое старение. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные почти тысячи пожилых участников. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

В последние годы среди ученых ведется активная дискуссия о пользе витаминных добавок. На рынке представлено более 100 тысяч различных пищевых добавок, однако их влияние на продолжительность жизни остается спорным. Некоторые исследования показывают, что витамины не увеличивают продолжительность жизни, но могут приносить определенную пользу для здоровья в пожилом возрасте.

В рамках проекта COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study (COSMOS) ученые наблюдали за почти 1000 участниками со средним возрастом около 70 лет. Добровольцев случайным образом распределили на группы: одни ежедневно принимали мультивитаминно-минеральный комплекс, другие — экстракт какао-флаванолов, а третьи получали плацебо.

Спустя два года исследователи сравнили показатели биологического старения участников с помощью так называемых эпигенетических «часов» — методов оценки возраста организма по изменениям в ДНК.

Результаты показали, что у людей, принимавших мультивитамины, старение происходило медленнее. Изменения были зафиксированы по двум эпигенетическим моделям — PCPhenoAge и PCGrimAge. По расчетам ученых, прием мультивитаминов был связан с уменьшением биологического возраста примерно на 0,113 года в год по шкале PCGrimAge и на 0,214 года по шкале PCPhenoAge.

Ученые также обнаружили дополнительные положительные эффекты. У участников, принимавших мультивитамины, наблюдались улучшения показателей воспаления и когнитивных функций.

Особенно заметное замедление старения отмечалось у людей, у которых до начала исследования наблюдались признаки ускоренного биологического старения. Это может означать, что мультивитамины помогают восполнять скрытые дефициты питательных веществ.

Тем не менее авторы работы подчеркивают, что результаты следует интерпретировать осторожно. Хотя изменения эпигенетических маркеров выглядят многообещающими, пока неизвестно, приведет ли это к реальному увеличению продолжительности жизни или улучшению здоровья в долгосрочной перспективе.

