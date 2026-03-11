Названы главные медицинские темы российского медиапространства в 2025 году

В 2025 году ключевыми темами в российском медиапространстве стали: репродуктивное здоровье, импортозамещение и «лекарственный суверенитет», ментальное здоровье, инновационное лечение рака, эндокринные заболевания, а также искусственный интеллект. Об этом говорится в исследовании фармацевтической компании «Гедеон Рихтер», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Тема репродуктивного здоровья и демографической политики стала одним из центральных сюжетов года: суммарно ей было посвящено около 1,695 млн материалов. Более 1,2 млн материалов (примерно 70% блока) касались беременности, родов и финансовых мер стимулирования рождаемости. Национальному проекту «Семья» было уделено 377,8 тыс. публикаций (около 22%), еще 73 тыс. — нацпроекту «Демография». На этом фоне конкретные заболевания, влияющие на фертильность, освещались заметно менее активно. Так, эндометриозу было посвящено 7818 публикаций, миоме — 5698, бесплодию — 58 248. О вспомогательных репродуктивных технологиях был опубликован 28 871 материал.

Вторым крупным направлением стало импортозамещение в фармацевтике и формирование «лекарственного суверенитета». В 2025 году ему было посвящено около 1,3 млн публикаций. СМИ регулярно освещали развитие отечественного производства, локализацию инновационных препаратов, расширение числа дженериков и биотехнологических решений, а также запуск и реализацию национальных проектов, нацеленных на технологическую независимость системы здравоохранения.

Ментальное здоровье впервые вошло в тройку лидеров рейтинга: совокупно было опубликовано чуть более 1,2 млн материалов. Около 383 тыс. публикаций были посвящены в целом психическим заболеваниям, из них около 301 тыс. касались депрессии (примерно 80% блока), около 41 тыс. — шизофрении и примерно 35 тыс. — тревожным расстройствам. Таким образом, ментальное здоровье перешло из статуса нишевой темы в разряд ключевых направлений общественного обсуждения.

Отдельный кластер публикаций в 2025 году пришелся на тему CAR-T терапии рака , включая российские разработки в этой области — им было посвящено 808 тыс. материалов. Журналисты фокусировались на возможностях высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях, роли CAR T в повышении доступности инновационного лечения, развитии собственной научной и производственной базы для сложных и наукоемких видов терапии, напрямую связывая эту тематику с повесткой «лекарственного суверенитета».

Еще один крупный блок публикаций на тему здоровья составили сахарный диабет и ожирение. В 2025 году проблематика ожирения стала темой 247 тыс. текстов, а диабет и связанные с ним аспекты (диагностика, осложнения, качество жизни, профилактика) занимали большую долю массива – 463 тыс. материалов. В фокусе СМИ были рост распространенности эндокринных нарушений, новые лекарственные решения (включая препараты на основе семаглутида), а также вопросы профилактики и изменения образа жизни.

Тематика искусственного интеллекта в медицине стала центральной для порядка 333,7 тыс. публикаций, заняв шестое место. Основными сюжетами стали использование ИИ для диагностики и прогнозирования рисков, системы поддержки врачебных решений, в том числе на основе анализа больших массивов медицинских данных.

