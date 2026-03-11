Размер шрифта
СМИ узнали о состоянии экипажа пораженного в Ормузском проливе судна

Reuters: экипаж пораженного в Ормузском проливе судна эвакуирован
Экипаж грузового судна, которое было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, эвакуировано. Об этом сообщает Reuters.

Утром 11 марта управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него снаряда.

Накануне телеканал CBS со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщил, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

На фоне перекрытия Ираном пролива резко выросли цены на нефть. Газета The Washington Post писала, что Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

Ранее глава РФПИ Дмитриев шутливо отреагировал на информацию о минировании Ормузского пролива.

 
