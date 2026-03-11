Размер шрифта
Зеленский рассказал, что показало обращение США за помощью к Украине

Зеленский: теперь все понимают, что у Украины на руках есть карты
Petros Karadjias/Reuters

Обращение США к Украине с просьбой о помощи в борьбе с иранскими дронами говорит о том, что у Киева на руках «есть карты». Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону на YouTube.

Зеленский отметил, что испытал «хорошее чувство» от того, что США обратились к Киеву за помощью в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

На уточняющий вопрос о том, есть ли у Украины на руках «карты», о которых на встрече с Зеленским в Овальном кабинете год назад говорил президент США Дональд Трамп, украинский президент подчеркнул, что они были и раньше, однако Киев их якобы не показывал.

«Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад у нас тоже были карты, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть», — сказал Зеленский.

Также в интервью Зеленский оценил готовность мира к третьей мировой войне и отметил, что война на Ближнем Востоке будет затяжной, если не остановить ее сейчас.

В начале марта 2026 года Трамп заявил, что Зеленский является препятствием для урегулирования украинского конфликта, и подчеркнул, что у украинского лидера теперь «еще меньше карт».

5 марта Зеленский рассказал, что Украина может отправить на Ближний Восток средства для борьбы с БПЛА и своих специалистов после запроса со стороны США.

10 марта Зеленский рассказал, что Украина направила своих специалистов по дронам в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. До этого он также сообщил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам и Иорданию для защиты военных баз США.

Ранее на Украине заподозрили США в открытой поддержке России.

 
