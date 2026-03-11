При падении обломков беспилотника в Сочи пострадал человек

Один человек пострадал из-за падения обломков дрона ВСУ в Адлерском районе Сочи

Один человек пострадал в Адлерском районе Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на частный дом. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медпомощь, без госпитализации», — говорится в публикации.

Фрагменты упавшего беспилотника также повредили крышу частного дома.

В ночь на 11 марта марта в районе Анапы раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработали сигналки» у автомобилей. Всего жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. За минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Утром 11 марта губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одно из предприятий регион было атаковано украинскими беспилотниками. По его словам, речь идет о промышленном объекте в населенном пункте Губаха.

Ранее ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow.