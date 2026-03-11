Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Ирана заявил о риске подрыва мирового порядка из-за атак США и Израиля

Пезешкиан: атаки США и Израиля на Иран могут спровоцировать подрыв миропорядка
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Военная кампания США и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности. Об этом заявил президент Исламской Республики Массу Пезешкиан, передает ТАСС.

«Если международное сообщество и международные организации не обратят внимание и не рассмотрят основные причины, приведшие к этой войне и военной агрессии против Ирана, то мировой порядок и глобальная безопасность будут подорваны и ввергнуты в хаос», — сказал он в ходе разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог отказался спрогнозировать сроки завершения боевых действий против Ирана, однако подчеркнул, что израильская сторона намерена довести операцию до конца. По его словам, нынешнее противостояние связано с конфликтом, начавшимся 7 октября 2023 года в секторе Газа.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!