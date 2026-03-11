Размер шрифта
В Кремле заявили о необходимости конкурировать с вражескими соцсетями

Песков: Россия имеет дело с вражескими соцсетями
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия в настоящее время имеет дело с вражескими социальными сетями как в ближнем зарубежье, так и во всем мире. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время выступления на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, передает РИА Новости.

«Мы не работаем в этих средах, и нам нужно придумать, как мы будем это делать дальше», — указал представитель Кремля.

Он отметил, что Россия не работает с Telegram, поэтому стоит подумать, через что надо будет доводить до людей смыслы.

Одним из таких вариантов представитель Кремля назвал Max.

Песков отметил, что разработчики и команда проекта должны понимать ответственность за развитие сервиса. Он добавил, что перед ними стоит задача сделать Max более привлекательным для пользователей и добиться того, чтобы он обогнал конкурентов на пространстве СНГ.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что таким образом Россия сможет в условиях враждебного информационного окружения доносить свою позицию до жителей стран ближнего зарубежья.

Ранее в Max зарегистрировались 100 млн человек.

 
