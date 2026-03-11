Размер шрифта
Глава Духовного собрания мусульман России поздравил сына Хаменеи с избранием

Глава ДСМР Крганов: Иран отстоит свой суверенитет
Sha Dati/Global Look Press

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в разговоре с «Газетой.Ru» поздравил нового духовного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием. Крганов уверен, что под руководством аятоллы Хаменеи Иран отстоит суверенитет.

«От имени Духовного собрания мусульман России, многомиллионной российской уммы и от себя лично сердечно поздравляю вас с избранием на высокий сан верховного лидера Исламской Республики Иран. Искренне молю Всевышнего Аллаха даровать вам свое покровительство, укрепить Вас в справедливом руководстве страной, одарить крепким здоровьем, стойкостью и мудростью. Ваше избрание приходится на сложный и ответственный период для Исламской Республики Иран, когда перед государством и обществом стоят серьезные внешние и внутренние вызовы. Убежден, что под вашим руководством Иран сохранит верность своим духовно-ценностным основам, будет последовательно отстаивать свой суверенитет, национальное достоинство и право народа самостоятельно определять свое будущее», — отметил он.

Глава ДСМР выразил надежду, что при новом аятолле стратегическое партнерство России и Ирана укрепится.

«Мы с большим вниманием и уважением относимся к роли Исламской Республики Иран в укреплении справедливости, безопасности и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также в консолидации мусульманской уммы. Особо ценим, что отношения между нашими странами основаны на взаимном доверии, уважении и близости традиционных духовно-нравственных ценностей. Искренне надеюсь, что в период вашего руководства стратегическое партнерство России и Ирана будет и дальше поступательно развиваться, а взаимодействие между нашими религиозными деятелями и общинами послужит укреплению братства между мусульманами, развитию диалога и взаимопонимания между нашими народами. Молюсь Всевышнему Аллаху о даровании вам успеха во всех благих начинаниях, о мире, безопасности и процветании для Исламской Республики Иран и ее многонационального народа», — заключил он.

Новым верховным лидером Ирана избран 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.

 
