Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Красноярске

Самолет, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в аэропорту Красноярска
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Самолет, следовавший по маршруту Красноярск – Якутск, успешно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского», — говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, экипаж воздушного судна авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Красноярск – Якутск, по техническим причинам принял решение о возврате в аэропорт вылета. На борту находились 118 пассажиров.

По факту произошедшего транспортная прокуратура региона начала проверку.

Об инциденте стало известно сегодня ранее. Как писал Telegram-канал SHOT, Airbus A319, следовавший из Красноярска в Якутск, подал сигнал бедствия 7700, сигнализирующий о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту. Известно, что борт долетел до села Богучаны, однако из-за сигнала было решено вернуться в авиагавань. Точные причины и обстоятельства инцидента уточняются.

Позднее в пресс-службе аэропорта Красноярска уточнили, что экипаж самолета не запрашивал аварийную посадку. Там предположили, что борт вернулся, вероятно, из-за сильного ветра.

Ранее вылетевший из Тюмени самолет незапланированно сел в Мьянме.

 
