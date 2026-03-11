Аэропорт Дубая подвергся атакам беспилотников

Четыре человека пострадали в результате падения обломков БПЛА у аэропорта Дубая

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате падения двух беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта Дубая. Об этом сообщило правительство эмирата Дубай в соцсети Х.

Отмечается, что двое граждан Ганы и один гражданин Бангладеш получили незначительные травмы. Один гражданин Индии получил травмы средней тяжести.

По данным правительства, авиасообщение в результате инцидента не было нарушено.

9 марта сообщалось, что в Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков после работы сил противовоздушной обороны.

До этого Иран официально подтвердил удар беспилотного летательного аппарата по отелю Marina в туристическом районе Дубая. В здании находились американские военнослужащие.

Эти атаки являются частью эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который начался 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил об ответной операции и начал наносить удары по территории Израиля и американским военным базам в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ и Катаре.

Ранее российские турэксперты нашли замену Дубаю.