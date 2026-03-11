Размер шрифта
Казахстанского боксера лишили чемпионского титула из-за мельдония

Казахстанского боксера Алимханулы лишили пояса IBF из-за мельдония
Международная боксерская федерация (IBF) лишила чемпионского пояса казахстанского боксера Жанибека Алимханулы, допинг-проба которого показала положительный результат. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

«В связи со сложившимися обстоятельствами, советом директоров IBF принято решение об объявлении титула вакантным», — завил Ерденбеков, отметив, что боксер подаст апелляцию.

В пробе Алимханулы был обнаружен мельдоний. Спортсмен отстранен от боев до 2 декабря этого года. По правилам организации, он должен был провести защиту титула в среднем весе не позднее 4 июля.

Алимханулы также владеет чемпионским поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после его запрета в допинг-пробе почти 300 российских спортсменов оказалось это вещество. В их числе была российская теннисистка Мария Шарапова. Она на пресс-конференции в 2016 году объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

Ранее американского чемпиона мира дисквалифицировали за нарушение допинг-правил.

 
