В Кремле высказались о возможности встречи Путина с Пезешкианом

Москва продолжает диалог с Тегераном, однако встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Массудом Пезешкианом в настоящий момент не представляется возможной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам <...> Но диалог с руководством Ирана продолжается», — сказал он.

10 марта Путин провел второй за неделю телефонный разговор с Пезешкианом, в ходе которого лидеры продолжили обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, поговорили об агрессии США и Израиля против Ирана. В ходе беседы президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.