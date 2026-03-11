Песков прокомментировал обстрел украинскими военными Брянска

Специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима», — сказал он, комментируя атаку на Брянск.

По словам представителя Кремля, российские военные действуют планомерно в зоне СВО. Песков подчеркнул, что именно они будут решать, какой ответ на обстрел Брянска последует с российской стороны.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия.

Атака на Брянск была совершена во вторник, 10 марта. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Брянск.