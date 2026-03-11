Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков прокомментировал обстрел украинскими военными Брянска

Песков: СВО должна завершиться успешно, чтобы исключить атаки на города России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине должна продолжаться и завершиться успешно, чтобы исключить атаки, подобные обстрелу Киевом Брянска. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Специальная военная операция идет вперед, она должна идти вперед и увенчаться успехом, с тем чтобы подобных акций впредь не было, чтобы исключить опасность таких акций и проявлений киевского режима», — сказал он, комментируя атаку на Брянск.

По словам представителя Кремля, российские военные действуют планомерно в зоне СВО. Песков подчеркнул, что именно они будут решать, какой ответ на обстрел Брянска последует с российской стороны.

Тем временем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску семью крылатыми ракетами Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия.

Атака на Брянск была совершена во вторник, 10 марта. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Брянск.

 
Теперь вы знаете
Налоговая начала охоту на россиян с «нулевыми» автокредитами? К кому и почему придет ФНС в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!