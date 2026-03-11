Размер шрифта
Мужчина расправился с бывшей женой за отказ в сексе в Международный женский день

В Таиланде мужчина изрезал ножом бывшую жену в Международный женский день
Житель Таиланда расправился с бывшей женой, отказавшей ему в сексе, в Международный женский день, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел 8 марта в Бангкоке. По данным полиции, 58-летний Саморн напал ножом на свою бывшую жену, 49-летнюю Ванатду, после ее отказа в интимной близости.

Затем подозреваемый позвонил другу-полицейскому, признался в содеянном и заявил, что собирается навредить себе, после чего на место прибыли стражи порядка.

Полицейские убедили мужчину сдаться без вреда для себя. Ванатда получила два ножевых ранения в шею и лежала на кровати в нижнем белье, не подавая признаков жизни.

По словам Саморна, пара была вместе более 10 лет и рассталась в декабре 2025 года, но продолжала общаться. В день происшествия они вместе пошли в развлекательное заведение, а позже вернулись в комнату к мужчине.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он предложил Ванатде заняться сексом, но она отказалась, тогда Саморн разозлился и ранил ее ножом.

Дочь жертвы сказала, что ее мать уже начала встречаться с другим мужчиной, и Саморн знал об этом, но никогда не отзывался об их отношениях негативно. Мужчине предъявили обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда, ему грозит высшая мера наказания.

Ранее мужчина избил жену и пригрозил «истребить» ее семью за отказ родить третьего ребенка.

 
