15 миллиардов за отечественное: SuperJet русифицируют

Минпромторг намерен получить еще почти 15 млрд руб. на разработку самолета «Сухой — Суперджет» (SSJ-New). Он будет выпущен «с максимальным импортозамещением». То есть большее количество деталей воздушного судна будет производиться в России.

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Согласно данным из базы данных СПАРК, на которые ссылается принадлежащее Григорию Березкину РБК, это намерение зафиксировано в плане-графике министерства.

По данным издания, тендер на проведение этих работ пока не объявлен. Министерство намерено заключить контракт в декабре 2019 года, срок его исполнения — два года.

Уже сейчас ясно, что министерство готово заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно--конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем (шифр SSJ-New-2020).

Работа должна быть завершена до 15 декабря 2021 года.

Разработка самолета New-2020 — часть госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

Производителем суперджетов является концерн «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая принадлежит «Ростеху».

Сам проект создания машины — SSJ-New — был начат по инициативе Минпромторга несколько лет назад после введения против России западных санкций.

Так, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 31 марта 2015 года утвердил приказ, в котором изложен план развития импортозамещения в сфере гражданского авиастроения. Среди прочих в документе упоминаются программы по развитию пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), а также МС--21 и Ту--214.

В соответствии с частью документа, посвященной SSJ 100, частичной или полной замене на отечественную продукцию подлежат 22 компонента и системы.

«Гражданские самолеты Сухого» еще в 2015 году заявили о своей готовности заменить эти системы и компоненты — при условии, что отечественная продукция будет сертифицирована и сумеет пройти отбор в ходе тендеров.

Часть систем и компонентов для SSJ 100 и МС--21 разрабатывается на предприятиях «Технодинамики», которая входит в концерн «Ростех». Об этом говорил в интервью ТАСС гендиректор компании Максим Кузюк.

Предприятие организует в России совместное с французской компанией Messier-Bugatti-Dowty производство шасси для SSJ 100. Как подчеркнул Кузюк, несмотря на участие в проектах иностранных партнеров, это соответствует импортозамещению, так как сборка будет проводиться на территории РФ из российских комплектующих.

Проект модернизации «Суперджет» предполагает создание новой версии самолета Superjet 100 с использованием максимального числа компонентов и систем, выпущенных в РФ. Планируется, что доля отечественных компонентов в конструкции борта составит 50-60%.

Одновременно с импортозамещением деталей и элементов должна быть повышена надежность систем самолета, его комфортность и безопасность, а также увеличен срок летной годности.

Как заявил «Газете.Ru» авиаэксперт, главный редактор «Авиа.Ру» Роман Гусаров, для того чтобы проект «русификации» самолета прошел успешно, нужно не только выпускать комплектующие части в России, но и сделать машину востребованной на рынке. Он считает, что сама концепция Superjet 100 — создание самолета на 100 кресел — делает машину неудачной.

«Для того чтобы обеспечить устойчивый спрос на новую модель среди перевозчиков, необходимо или увеличить число кресел в салоне со 100 до 130, и тогда эта машина будет интересна для средне-магистральных компаний, или снизить до 75 — и тогда ей заинтересуются региональные авиа-линии»,

пояснил свое мнение Гусаров.

Ожидается, что самолет SSJ-New будет создан к 2024 году.

В мае 2019 года Минпромторг подписал с концерном ГСС контракт на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по программе Superjet c максимальным импортозамещением на 3,5 млрд руб.

ГСС должны были представить министерству пояснительную записку, схемы, техзадания, план испытаний, предварительные расчеты, электронные модели, конструкторскую документацию, технические акты и протоколы испытаний моделей и прочую сопроводительную документацию.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в Минпромторге и ГСС заявили, что контракт на 2019 год выполнен своевременно и в полном объеме. При этом контракты на 3,5 млрд и 15 млрд руб. — это первый и второй этапы выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе SSJ-New. Также запланирован и третий этап работ.

В 2021 году планируется заключение нового контракта на продолжение работ по выпуску комплекта рабочей конструкторской документации. Стоимость контракта по третьему этапу научно-исследовательских работ в Минпромторге не называют.