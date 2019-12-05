«Давайте работать»: «Северный поток — 2» вышел на финиш

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», активизировала укладку труб. Об этом журналистам сообщил глава австрийской OMV AG (партнер «Газпрома» по проекту) Райнер Зеле.

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«Я вижу, что они [Nord Stream 2 AG] вновь начали работы по укладке трубопровода. Давайте не тратить время на разговоры, а прокладывать трубу», — призвал Зеле. По его словам, прогресс в укладке газопровода будет зависеть от погодных условий.

Высказался топ-менеджер и по поводу возможных санкций против «Потока» со стороны США.

«Надеюсь, мы все завершим вовремя.

С моей точки зрения, это (санкции США против СП-2 — прим. ред.) сигнал для Европы, который европейские политики не могут принять. Это вмешательство в независимость и безопасность поставок энергоносителей в Европе. Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энегоресурсы», — отметил Зеле.

11 декабря в США состоится голосование по законопроекту о санкциях против России. Инициатива была внесена на рассмотрение конгресса в феврале из-за приписываемого Москве вмешательства в американские выборы и кризиса на Украине. В число авторов проекта вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, штат Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, штат Южная Каролина). Они, в частности, выступили за санкции против энергетических проектов с российским госучастием.

Впрочем, во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне 4 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не приняли решение по поводу ограничений в отношении российского газопровода.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его мощность оценивается в 55 млрд кубометров в год. Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд.

Европейские инвесторы проекта — это компании OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie.

«Поток» затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Длина газопровода составляет более 1,2 тыс. км. Сам газопровод построен уже на 87%.

Страны, через которые проходит «Поток», оперативно выдали разрешение. С согласованием проекта затянул только Копенгаген. Размер датского участка небольшой — всего 147 км. Однако именно он не давал долгое время продолжиться строительству.

Заявки на рассмотрение маршрута «Северного потока — 2» Копенгаген получал регулярно с апреля 2017 года. Но также систематически отклонял их под надуманными поводами.

Однако в конце октября Дания все-таки выдала разрешение. Оно вступило в силу 28 ноября.

Экспертам уже очевидно, что до конца года, как планировалось изначально, газопровод не сможет полноценно заработать.

«Спешки нет. В ближайшее время нужно не только уложить трубу, но и провести пусконаладочные работы, заполнение азотом. Они могут затянуться месяца на полтора-два», — пояснял в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Чиновники также говорят о новых датах полноценных поставок по «Потоку». Так, в ноябре курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак признал, что газопровод заработает в середине 2020 года. До этого официально говорили о конце 2019 года.

Между тем, помимо санкций США, есть и другой риск для проекта. Это газовая директива Европейского союза. Она была принята еще в мае. Согласно ее положениям, на газопроводы третьих стран, которые проходят через территорию членов ЕС, распространяются те же правила, которые действуют для внутренних газопроводов. То есть одна компания не может одновременно быть владельцем трубы и поставщиком газа. Также 50% мощностей газопровода должны быть отданы на прокачку газа независимому поставщику.

Кроме того, газовая директива разделяет проекты на старые (введены до 23 мая 2019 года) и новые. Старые проекты могут получить исключение из новых требований, в отличие от новых.

Но в ноябре бундестаг принял законопроект, который позволяет «Северному потоку — 2» обойти ограничения ЕС. Документ, по сути, убирает временное ограничение. Согласно ему, директива не будет распространяться на все введенные в эксплуатацию газопроводы, операторы которых запросят исключение до 24 мая 2020 года.

Но в Еврокомиссии решение бундестага еще могут обжаловать, предупреждает Константин Симонов.