Ставки на минимуме: банковские депозиты теряют привлекательность

Средняя максимальная ставка по вкладам граждан в ТОП-10 российских банков во второй декаде ноября достигала минимального значения с 2009 года. Об этом сообщил Банк России. Она снизилась до 6,03%. В начале ноября ставка находилась на уровне 6,17%.

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Это минимальное значение с 2009 года. ЦБ не публикует более ранних данных. Примерно на такой же отметке ставки по вкладам находились летом 2018 года: тогда этот показатель составил 6,05%.

Банк России рассчитывает среднее максимальное значение ставок по вкладам, опираясь на данные 10 банков, которые привлекают самый большой объем депозитов. Это Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Показатель замеряется каждые десять дней.

В 2019 году максимального значения средневзвешенная ставка по вкладам достигала в феврале. Тогда она составляла 7,67% годовых.

Но уже в мае этого года ставка стала падать на ожиданиях аналитиков, что Банк России будет снижать учетную ставку.

В итоге за почти 11 месяцев этого года ставка ЦБ снизилась с 7,75 до 6,5%. Возможно, на декабрьском заседании совета директоров Банка России ставка снова может упасть – еще на 25 базисных пунктов, до 6,25%.

Потенциал для снижения ключевой ставки в этом году еще есть, отмечала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Инфляция в 2019 году будет близка к 3%, заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» Есть и более радикальные оценки.

В ближайшие месяцы инфляция продолжит снижаться и даже может уйти ниже 3% в первом квартале 2020 года, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Он подчеркивает, что

именно ожидание высокой инфляции было драйвером увеличения депозитных ставок в третьем квартале 2018 года и в первом квартале 2019 года.

После ноябрьского заседания Банка России все ожидали, что ставка до конца года еще раз снизится и сразу на 50 б.п., затем аналитики стали надеяться на снижение лишь на 25 б.п., сейчас же никто не понимает, как дальше будет, отмечает Авакян.

Сигналы от регулятора пока поступают неоднозначные.

По словам Авакяна, ближе к декабрьскому заседанию ЦБ эти заявления станут более определенными, тогда можно будет понять дальнейшую политику банков по новому снижению ставок.

Между тем россияне на фоне стабильно снижающихся ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам активно забирают средства из банков и перекладываются в другие инструменты, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В частности, направляют их на покупку иностранной валюты.

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре (более свежих данных в ЦБ пока нет) вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд., тогда как в августе был $0,3 млрд., говорится в обзоре Банка России.

Рост спроса на валюту может быть связан с более активным приобретением россиянами наличных долларов США и евро в третьей части месяца, когда они подешевели к рублю, предполагает регулятор.

Люди покупают валюту, скорее всего, в ожидании очередного падения курса рубля, и складывают деньги «под матрас»,

считает Деев.

Последний сильный скачок рубль показал в декабре 2014 года, когда курс доллара на торгах на бирже доходил до 80 рублей, а евро – до 100. Через пять лет люди стали бояться к концу года очередного сюрприза, полагает эксперт.

Снижение ставок по вкладам должно стимулировать людей вкладывать средства в активы фондового рынка. Об этом говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в середине ноября.

Макроэкономическая стабильность и удержание инфляции будут создавать комфортные условия для рынка акций и рынка облигаций, чтобы потом эти вложения формировали так называемые длинные деньги для экономики.