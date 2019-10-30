Дефицит и голод:чем грозит россиянам экспорт продуктов

Стремление России достигнуть целевых показателей по экспорту сельскохозяйственной продукции может вызвать 10-процентное снижение внутреннего потребления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мониторинг экономической ситуации экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

«Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы», – говорится в докладе.

Майский указ президента РФ Владимира Путина при этом утверждает ожидаемый объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к 2024 году на уровне $45 млрд. По итогам текущего года, прогнозирует Минсельхоз РФ, экспорт ожидается на уровне чуть менее $25 млрд.

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Главными целями аграрной политики с недавнего времени стали импортозамещение и наращивание экспорта, утверждают эксперты.

«Госпрограмма предусматривает достаточно скромные темпы прироста валового выпуска отрасли: 15,1% за восемь лет, с 2017 по 2025 год», – отмечают специалисты. В предыдущей редакции программы темп планируемого роста был чуть выше – 16,3%.

В начале октября стали известны масштабные планы российских производителей по наращиванию экспорта продуктов питания. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти секторов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Согласно нацпроекту, к 2024 году необходимо увеличить долю экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также достичь роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд. Речь идет не только о создании новых товаров с высокой добавленной стоимостью, но и о создании новой транспортной инфраструктуры, устранении торговых барьеров.

В прошлом году крупнейшими покупателями продукции российского агропромышленного комплекса были Египет, Турция, Китай и Южная Корея. В ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется заключить не менее ста корпоративных программ международной конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

Наращивание экспорта и импортозамещение связано с «санкционной войной», развернувшейся между Россией и странами Запада в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин тогда ввел эмбарго — в ответ на аналогичные шаги стран ЕС и США — на поставки продуктов питания из этих стран.

Накануне стало известно, сколько денег каждый россиянин теряет ежегодно из-за продовольственных контрсанкций — около 3 тыс. рублей. Начиная с 2014-го, потребители потеряли около 530 млрд рублей. Однако часть этих средств удалось «отбить» благодаря успешному импортозамещению птицы, свинины и помидоров.

К 2016 году реальные цены на них выросли, однако последующий рост внутреннего производства к 2018 году обеспечил падение стоимости ниже уровня 2013 года и рост потребления. Выгода для потребителей составила порядка 75 млрд рублей.

Из-за продуктового эмбарго растут цены, а против ликвидации контрабандных товаров выступают и члены правительства. В середине лета 2019 года вице-премьер Алексей Гордеев, отвечающий за сельское хозяйство, раскритиковал такие меры.

«Продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело, их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению», — подчеркнул чиновник.

В начале лета Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

Спустя пару месяцев Минсельхоз РФ не одобрил идею ввести запрет на уничтожение запрещенных к ввозу продуктов, поскольку это может привести к увеличению оборота нелегальных товаров и таит в себе опасности для здоровья населения.