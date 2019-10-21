Забастовки и голод? Как Brexit добьет Британию

Евросоюз готов предоставить Лондону новую отсрочку Brexit, если палата общин не примет соглашение по выходу из ЕС, которое предлагает премьер страны Борис Джонсон, удалось выяснить британскому изданию The Sunday Times. По данным газеты, очередной дедлайн не будет жестким: Лондон может покинуть союз и к концу текущего года. Но если

Джонсон столкнется с «серьезными проблемами», ЕС может отложить Brexit вплоть до июня 2020 года.

Под «серьезными проблемами» газета подразумевает затянувшиеся споры Бориса Джонсона и представителей палаты общин. В минувшую субботу премьер-министру не удалось решить вопрос с Brexit в первом же голосовании, поскольку британский парламент не стал рассматривать по существу его сделку с Евросоюзом.

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Сделка предполагает сохранение экономических связей с ЕС в обмен на проведение таможенной границы по Ирландскому морю между Британией и Северной Ирландией. Впервые Джонсон пытался протолкнуть болезненную инициативу 19 октября, но тогда депутаты проголосовали за регламентную поправку, отодвинувшую голосование и обязавшую премьер-министра попросить Евросоюз о новой отсрочке.

При этом сам Джонсон отказался подписывать отправленное в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке. Взамен он написал свое, в котором заверил еврочиновников, что никакая отсрочка не нужна. Выходка спровоцировала скандал, а поведение Джонсона будет разбираться в суде.

Однако проблемы не смутили политика и уже в ходе переговоров во вторник, 22 октября, он намерен вынести на голосование полный пакет документов по соглашению о Brexit. Именно это голосование будет решающим в судьбе выхода страны из ЕС.

Депутаты могут внести в пакет поправки — о переговорах о таможенном союзе с ЕС или о повторном референдуме о Brexit. Если эти поправки окажутся недопустимыми для правительства, Джонсон может подать в отставку и назначить новые выборы. В таком случае Brexit, скорее всего, будет перенесен.

Джонсону все же удастся осуществить «мягкий» Brexit, составной частью которого является торговое партнерство Великобритании с ЕС, отмечают в «БКС Премьер». Вероятность выхода без сделки уменьшились, уверен инвестиционный стратег компании Александр Бахтин. «Между тем на краткосрочном горизонте фактически любой вариант выхода королевства из союза будет оказывать некоторое понижательное воздействие на английскую экономику», — указывает собеседник «Газеты. Ru».

Торговый провал

Даже в случае заключения соглашения британская экономика все равно будет тормозить под давлением Brexit, отмечают опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. Так, в 2020 году Королевство рискует не досчитаться 1,5-1,8% ВВП, прогнозирует старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд.

«Для Евросоюза также возможны потери до 1% ВВП в 2020 году. Впрочем, в случае жесткого выхода без сделки последствия будут куда серьезнее – вплоть до разрыва торговых отношений Британии и ЕС. Тогда импортные товары из-за стремительно растущей инфляции и ввозных пошлин станут малодоступны для британцев», — указывает аналитик.

Между тем Лондон и так подходит к Brexit в не лучшей форме. По итогам 2018-го года ВВП страны вырос всего на 1,5%.

Столь малого роста экономика страны не демонстрировала с 2012 года. Для сравнения: в 2017 году показатель находился на уровне 1,8%.

Даже в 2016 году, когда страна впервые заявила своем желании выйти из ЕС, главный экономический показатель составлял около 2%. «Однако на практике Британия все же начала терять деньги – уже в следующем году бюджет недополучил 40 млрд фунтов стерлингов. Нацвалюта также достаточно волатильна», — добавляет Бойфилд.

За три года неопределенности фунт стерлингов просел на 18% к доллару и на 16% к европейской валюте. Если до объявления референдума фунт торговался на уровне $1,44, то к концу октября 2016 года его курс просел до $1,22. В этом году он закрепился на отметке $1,3, но по-прежнему подвержен колебаниям. Например, на ожиданиях по сделке фунт на торгах понедельника, 21 октября, просел на 0,8% — до $1,27.

«Brexit, вероятно, на время ослабит английский фунт, что в перспективе может стать драйвером усиления экспортной компоненты экономики королевства. В перспективе ближайших недель курс фунта будет находиться в достаточно широком диапазоне 1,25-1,3 долларов за фунт», — прогнозируют в «БКС Премьер».

При этом Brexit закрывает режим свободной торговли между Британией и ЕС. На практике это означает, что в торговых отношениях двух сторон могут появятся пошлины, которые существенно повышают цены на товары, указывают эксперты. В 2018 году страны ЕС поставили в Соединенное Королевство товаров на сумму свыше €22,5 млрд.

Если Лондон выйдет из союза без сделки, то около 80% ввозимой продукции, в том числе мясо, молочные продукты и овощи, рискуют подорожать или вовсе исчезнуть из супермаркетов страны, признают эксперты. Введение поднимет цены на говядину на 5-29%, томаты – 9-18%, чеддер – 6-32%. В итоге на социальное дно опустится самая незащищенная часть населения, а число бедных в Британии вырастет до 14 млн, включая 4 млн детей.

Согласно документу под названием «Операция Yellowhammer», который подготовило правительство Британии, «жесткий» вариант Brexit может привести к росту цен на продовольствие и топливо. Кроме того, парламентарии не исключают, что

выход из ЕС может привести к нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании.

Введение пошлин согласно тарифам ВТО, например, поднимет цены на говядину на 5-29%, томаты – 9-18%, чеддер – 6-32%.

«Бизнес-элита страны также окажется под ударом. После выхода Королевство остается вне общей торговой политики Евросоюза. Рынок ЕС защищен от товаров внешних стран, что позволяет его участникам самостоятельно регулировать цены. В итоге Лондону придется искать новые рынки сбыта своей продукции», — указывает Киф Бойфилд.

Пострадает и финансовый сектор страны, на которых приходится около 10% ВВП страны. Без сделки по Brexit инвесторы могут вывести за год до $1 трлн, приводили данные представители Goldman Sachs.

При этом некоторые банки уже решили сменить прописку, не дожидаясь развязки. Так, 275 компаний из Лондона уже вывели или выводят свои активы и фонды из страны, говорится в последнем исследовании центра New Financial. На начало сентября текущего года они вывезли из страны около 800 млрд фунтов (€830 млрд).