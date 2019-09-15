Выйти из тени: анонимам залезут в электронные кошельки

Снятие наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт станет возможно только при упрощенной идентификации гражданина. Соответствующие поправки к закону о национальной платежной системе (НПС) вступили в силу с 15 сентября.

Правила пользования изменились для таких платежных систем, как QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney и PayPal

Пройти идентификацию владельцы веб-кошельков могут через портал госуслуг или на сайте сервиса. Пользователям необходимо будет указать данные российского паспорта и дополнительного документа — например, ИНН или СНИЛС. При этом упрощенная идентификация будет доступна только гражданам России.

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После регистрации на госпорталах пользователи вновь смогут совершать покупки в Сети, а также снимать деньги с кошелька

Однако сумма, которую можно будет снять наличными, ограничена. В итоге можно будет получить

не более 5 тысяч рублей в день или не более 40 тысяч рублей в месяц.

С переводами средств третьим лицам тоже все непросто: владелец электронного кошелька, согласно закону, имеет право переводить деньги на банковский счет в пользу юридических лиц и индивидуального предпринимателя только в том случае, если остаток средств на счету будет выше 60 тыс. руб. При этом переслать за месяц можно будет не более 200 тыс. рублей.

Против террористов и пользователей

Главная задача поправок состоит в предотвращении терроризма и распространения наркотиков, объясняют авторы инициативы. «Изменения были приняты,чтобы не допустить использование анонимных средств платежа для отмывания денег и других противоправных целей», — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Теперь в случае проведения незаконных денежных операций счет плательщика могут быстро заблокировать, идентифицировав его личность.

Впрочем, в результате заодно с террористами и наркодилерами могут пострадать и обычные пользователи, которые просто не хотят раскрывать свою личность, предупреждают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Функционал для таких юзеров сильно сокращается.

Например, анонимным клиентам запретят пополнение кошельков через терминалы и офисы операторов связи. То есть человеку придется класть деньги только через банковский счет.

В результате все эти сложности негативно повлияют на выбор потребителей, уверены в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Как считают в организации, у пользователей электронных кошельков и так в последние годы стремительно отбирали права. Например,

недавно ими запретили пользоваться за рубежом.

Существуют ограничения и в переводе денег другим физическим держателям подобных кошельков.

В АЭД говорят, что все возможные риски уже и так минимизированы, таким образом, новые поправки лишь снизят потребительский интерес к электронным платежным системам. А ведь сейчас в России этот рынок огромен.

В данный момент электронными платежными системами пользуются более 10 миллионов человек. Ежегодно они совершают до 2-х миллиардов операций на общую сумму в 1,7 трлн рублей.

Председатель совета АЭД Виктор Достов заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что участники рынка электронных платежей в итоге просто перейдут на криптовалюту.

«Вероятно, что из-за этой поправки часть пользователей может перейти на использование криптовалюты или наличных, что может негативно сказаться на контроле денежных потоков со стороны государства», — указал он.

Также в организации отмечают, что данные поправки были приняты без должного анализа со стороны отрасли, хотя можно было бы посмотреть хотя бы на опыт соседних государств.

Например, подобные правила для пользователей электронных кошельков были введены в 2015 году в Белоруссии и показали отрицательное влияние на финансовую доступность клиентов подобных платежных систем. Национальный банк Белоруссии намерен вернуть возможность использования электронных кошельков для неидентифицированных клиентов к концу года.

Как сообщили «Газете.Ru» в «Яндекс.Деньгах», поправки могут привести к тому, что национальные платежные системы не смогут эффективно развиваться.

«Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов», — заявили в пресс-службе сервиса.