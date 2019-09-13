Пустой бак: как обманывают на заправках

Россияне все чаще жалуются на нарушения прав на АЗС. В этом году в сравнении с 2018-м претензии в адрес заправок выдвинули на 36% больше потребителей. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.

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И как оказалось, рост числа недовольных небезоснователен.

На 19% проверенных Росстандартом с начала 2019 года АЗС был обнаружен недолив топлива. То есть, фактически на каждой пятой.

Недолив топлива проверяется агентством с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС. «Организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции», — уточнили в Росстандарте.

Почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель.

Проверка на соответствие качества топлива показала, что в первом полугодии 9% заправок (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Как пояснили в Росстандарте, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

Всего было проинспектировано более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве.

Неправильно однако проверяют

Участники рынка, впрочем, считают, что данные проверки не отражают реальной картины.

Недолив может возникнуть, например, из-за технического сбоя в колонке. И действующий норматив по недоливу — слишком жесткий. Превышение 25 мл на 10 л топлива считается нарушением.

Кроме того, в Независимом топливном союзе (НТС) заявляют, что итоги проверки — не репрезентативны. Количество проверенных АЗС относительно небольшое.

Непонятно, говорят в НТС, по какой выборке проводились эти проверки.

Рост жалоб на нарушения при продаже топлива в организации связывают с более активным освещением проблемы в СМИ: «Дело не в ухудшении ситуации, а в том, что информированность населения стала лучше».

Проверкой топлива на АЗС, кроме Росстандарта, занимается и Роскачество. В этом ведомстве сообщили, что последняя совместная инспекция двух организаций прошла в Свердловской области. Всего была проверена 71 АЗС, исследования касались дизтоплива. Результаты будут представлены в ноябре.

Тайный покупатель заправит полный бак

В правительстве обсуждают ужесточение мер за нарушения на АЗС. Соответствующий законопроект проходит стадию согласования.

Штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф вырастет с 1% до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Сейчас при обнаружении случаев недолива топлива возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, сообщили в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет 20-50 тыс. рублей, для юридических — 50-100 тыс. рублей.

С января прошлого года в России действуют оборотные штрафы за несоответствие качества топлива на АЗС. Сумма штрафов, наложенная на АЗС в 2018 году, составила порядка 50 млн рублей, за первое полугодие 2019 года — 22,4 млн.

Штрафы постоянно растут, но низкое качество топлива и недолив неистребимы. Минпромторг предлагает разрешить проверки в режиме «тайного покупателя», без предварительного уведомления АЗС.

А также разработать для АЗС новый ГОСТ, который исправит недостатки существующего стандарта.

Ездить не на что

Ранее в августе эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и зарплаты в них и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его на лучших условиях.

Выяснилось, что самый выгодный для автомобилистов регион — Ямало-Ненецкий автономный округ, на среднюю зарплату здесь можно залить в бензобак 2 080 литров, в Москве — 1 798 л.

Еще в десяти регионах жители могут купить более тысячи литров АИ-92: Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область и Коми.

Согласно исследованию, россиянам невыгодно покупать бензин на Северном Кавказе. Это объясняется не только ценами на бензин, которые здесь выше среднероссийских, но и мизерными официальными зарплатами.

На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литров топлива АИ-92, в Карачаево-Черкесии — 520 литров, в Кабардино-Балкарии — 525 литров.

Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Тамбовская область (558 литров) и Чечня (558 литров).