Как у Мавроди: почему банкиры обыграли футболистов

В понедельник, 2 сентября, стало известно, что главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России подали иск к МВД РФ. Они обвиняют министерство в бездействии следователей, безрезультатно расследовавших банкротство банка «Замоскворецкий».

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За пять лет расследования, как утверждают истцы, не было проведено почерковедческих экспертиз документов, по которым деньги выводились из банка, не были даже допрошены сотрудники кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Счета спортсменов в этом банке, как выяснилось, оказались пустыми. Более того, в банке утверждали, что вложенные ими доллары якобы по их же требованию переведена в рубли и уже выданы на руки.

По иску Хохлова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Но, по словам Хохлова, за пять лет следствие не продвинулось ни на шаг.

«Иск поступил еще 27 августа. Истцами числятся Хохлов, а также бывшие футболисты сборной РФ Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка. Ответчиком выступает МВД РФ. Истцы требуют возместить ущерб от незаконных, по их мнению, действий органов следствия этого министерства», — заявили ТАСС в суде.

Дело в том, что в этом банке пропали их сбережения, по нескольку десятку миллионов рублей у каждого.

Причем в пострадавших числятся едва ли не вся бывшая сборная по футболу, включая тренера. Сейчас известно, что иски уже подали, как минимум, семь человек. Ранее с подобным иском к МВД обратился экс-игрок московского ЦСКА сборной России Евгений Алдонин.

Банкиры перевели доллары в рубли и рассовали по карманам

Эта история имела для каждого из бывших спортсменов один и тот же сюжет. Евгений Алдонин, до которого дозвонилась «Газета. Ru», порекомендовал обратиться к его адвокату. Как ранее сообщал «Коммерсант», экс-футболист Алдонин потребовал компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении его средств в «Замоскворецком».

В 2013 году Алдонин попытался перевести на свой счет в банке $1,5 млн, однако во время операции часть денег пришла третьему лицу, а часть якобы самому футболисту. Спустя год банк и вовсе лишился лицензии.

«Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД. Сумма в 47,3 млн соответствует действительности…Денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто они сами получили деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей», — обозначал позицию представитель футболиста. Как считает Алдонин, следствие утратило важные улики по делу и дало возможность подозреваемым в хищении вывести активы.

Ранее Алдонин взыскал 700 тысяч рублей с Агентства по страхованию вкладов,

В свою очередь бывший лучший бомбардир клуба «Крылья Советов» Андрей Каряка так отреагировал на вопрос «Газеты.Ru», почему он доверил свои сбережения малоизвестному банку. Раньше он хранил их в одном из госбанков.

«Хороший вопрос!», — задумчиво отвеитл экс-футболист. И честно признался, что ему и другим его коллегам этот банк «посоветовал» один из хороших знакомых. «Он говорил, что в этом банке все будет под контролем, там надежно. Мы же в то время чуть ли не каждый день узнавали, что много проблемных банков, у них отзываются лицензии», — пояснял Каряка.

Кроме того, в этом банке ему обещали проценты по вкладу примерно в два раза выше, чем у других кредитных организаций. «И действительно, сначала все шло хорошо, примерно полгода я получал хорошие проценты», — сказал Каряка, уточнив, что в «Замоскворецком» у него зависла «приличная сумма».

Известно, что Хохлов требует 28,7 млн рублей или $905 тыс. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей. В мае 2013 года Хохлов перечислил в банк именно доллары.

Среди тех, кто держал свои сбережения в «Замоскворецком», были также Дмитрий Сычев, и Ролан Гусев.

Суммарный ущерб, нанесенный все бывшим футболистам, оценивался $12 млн.

Как ранее сообщали СМИ, всех спортсменов в 2011 году привел в банк известный футболист Руслан Пименов, лично знакомый с руководством банка. Финансисты обещали звездным клиентам космические проценты по вкладам — до 40% годовых. Успешный бизнес, как потом выяснилось, строился по приницпу финансовой пирамиды. Как у Мавроди. Проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов.

Под именем Аума Пуруши

Председатель правления банка-банкрота и его совладелец Илья Бударин, как стало известно, сменил паспорт и стал Аумом Пурушей. Под этим именем он был приговорен к трем с половиной годам колонии. Причем потерпевшим были признаны не футболисты, а АСВ – Агентство по страхованию вкладов.

«Газета.Ru» обратилась к ЦБ РФ и АСВ с вопросом, как так получилось, что банк «Замоскворецкий» фактически работал как финансовая пирамида, выплачивая вкладчикам бешеные проценты за счет привлечения новых вкладчиков, но аномальная ситуация не была замечена. Если бы не форс-мажор 2014 года. Банк стал банкротом только в 2014-м, когда Крым присоединили к России, Запад ввел экономические санкции и резко обвалился рубль, отпущенный Центробанком в свободное плавание.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ РФ, расследование хищений — в компетенции МВД. Но еще в октябре 2014 года ЦБ отмечал, что после отзыва у банка «Замоскворецкий» лицензии временная администрация по управлению ОАО МКБ «Замоскворецкий», назначенная приказом Банка России, «с первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности».

Руководство «Замоскворецкого» не передало кредитные договора и правоустанавливающие документы на здание и землю, числящиеся на балансе банка, общей стоимостью 828,4 млн. рублей, что может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов. «Кроме того, временная администрация установила, что в период фактической неплатежеспособности банк осуществил сделки на сумму 557,1 млн. рублей по неправомерному удовлетворению имущественных требований отдельных кредиторов (в том числе акционеров банка) за счет имущества банка заведомо в ущерб другим кредиторам», — пояснили в ЦБ.

В результате проведенного временной администрацией обследования установлено, что стоимость имущества банка не превышает 1,713 млрд. рублей, при величине обязательств в 2,624 млрд. рублей. В связи с этим, Арбитражный суд г. Москвы 13 августа 2014 года принял решение о признании банка банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками «Замоскворецкого» финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и МВД РФ.

В АСВ пояснили, что сами являются пострадавшей стороной и также не имеют возможности влиять на следственные органы.

Пострадали по-знакомству

Случай с этим банком на слуху, поскольку в него вложились известные футболисты и тренеры. Но такие случаи не редкость, отмечает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром».

«Одна из проблем, почему такие банки вообще существовали, - это рисование отчетности. Сейчас в результате чистки банковского сектора со стороны ЦБ с этим стало гораздо сложнее»,— говорит Самиев.

Маловероятно, чтобы состоятельные вкладчики сейчас так доверчиво будут вкладывать свои деньги. «Только если те, кто был аффилирован с акционером»,

— уточняет Самиев.

Отсутствие результатов расследования вряд ли может быть основанием для взыскания с правоохранительных органов похищенных средств. Тем более, что конкретные нарушения следователей в рамках уголовного дела, насколько мы понимаем, не были установлены (и вряд ли это будет сделано сейчас в рамках гражданского судопроизводства). «Но юридическую креативность истцов нельзя не отметить», — сказал Дмитрий Константинов, советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры»

Вряд ли будет создан весьма опасный прецедент, когда из-за бездействия следователей имущественные потери потерпевшей стороны будут взысканы за счет бюджета, отмечает Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

«Также стоит помнить, что следователь, согласно уголовно-процессуальному закону, является независимой фигурой, и именно следователь определяет, каким образом будет расследоваться уголовное дело. У потерпевшего и его адвоката есть определенные механизмы воздействия на этот процесс, но они незначительные и не являются обязательными для следователя», — говорит эксперт.