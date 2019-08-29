Убивают конкурентов: глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации

Для развития конкуренции в России следует уничтожить госкорпорации. В перспективе их необходимо будет ликвидировать путем перерегистрации в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — считает Артемьев.

29 августа в правительстве России был представлен доклад главы ФАС «О состоянии конкуренции в Российской Федерации». В нем Артемьев представил предложения по улучшению состояния конкурентной среды в России.

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Глава ФАС подчеркнул, что у госкорпораций очень много преференций и особенностей, а своими преимуществами они «убивают» конкурентов, сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, госкорпорации должны стать акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция. Соответствующая инициатива будет заложена Федеральной антимонопольной службой в национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы.

Таким образом, уничтожение госкорпораций представляет собой рецепт «экономического чуда» России от главы ФАС.

«Весь смысл национальных планов [о развитии конкуренции], что мы пишем, похож на это. Мы хотим российского экономического чуда. Без конкуренции его не будет, [будет] стагнирующая экономика с темпами роста 2%», — цитирует Артемьева РБК.

Кроме того, по словам главы ФАС, для развития конкуренции также важна «ликвидация огосударствления экономики» и «массовая приватизация».

В России семь госкорпораций. Они создаются на основании федерального закона. Среди них корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех, по атомной энергии Росатом, по космической деятельности Роскосмос, Роснано, ВЭБ.РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ и Агентство по страхованию вкладов.

Об избытке госресурса в экономике говорил и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Существуют и другие негативные факторы. Сохраняются такие тенденции по государственному ресурсу, который используется подчас с избытком. Доля государства в экономике остается высокой», — цитировала «Российская газета» речь Медведева на заседании правительства 29 августа.

Российские госкорпорации не раз попадали под шквал критики из-за своей неэффективности. В последний раз Медведев раскритиковал Роскосмос в июне этого года. Под критику его глава Дмитрий Рогозин попал из-за невыполнения госконтрактов на пилотируемые полеты. По словам российского премьера, в освоение космоса вкладываются серьезные средства.

«Мы ждем от этих денег, от этих инвестиций отдачи», — указывал он.

В частности, глава правительств отметил, что Роскосмос к тому моменту использовал меньше четверти выделенных денег, порядка 22%. До конца года госкорпорации необходимо освоить дополнительно около 200 млрд рублей.

«Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия влечет: это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков», — говорил Медведев на совещании по развитию Роскосмоса.

Кроме того, нередко из организаций с госучастием пропадают деньги. Так, в апреле 2019 года Генпрокуратура назвала новые данные об объемах хищений в Роскосмосе и Ростехе.

Выяснилось, что из подведомственных организаций госкорпораций украли свыше 1,6 млрд руб. Деньги эти были выделены на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок. Такие данные приводились в докладе генерального прокурора России Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в прошедшем 2018 году, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Обвинения в адрес Роскосмоса звучали тогда и со стороны Счетной палаты. Глава ведомства Алексей Кудрин отмечал, что госкорпорация является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Кудрин указывал, что проблемы связаны с нерациональными тратами, нарушениями дисциплины, процедуры закупок и завышением цен.

«Ну, а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано — и сейчас идут расследования», — отметил тогда Кудрин.