«Ну что, доигрались?» Как Россия пережила дефолт. LIVE

В июне ЦБ провел тендер среди московских бирж на право организации технологической поддержки нового сегмента рынка. Свои концепции представили Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), Московская международная фондовая биржа, Российская международная валютно-фондовая биржа и Московская центральная фондовая биржа.
В мае этого же года американцы Дональд Рифлер, Ирвинг Ауербах, Тимоти Фрост, Шелдон Харрисон, Эрик Линдауэр, Куинтин Дусселар, Мишель Уайзмен подготовили развернутый доклад, в котором изложили концепцию выпуска в России краткосрочных долговых обязательств, напоминающих по своим характеристикам американские казначейские векселя.
В мае 1992 года в Москву прибыла делегация американских банкиров во главе с Джоржем Карриганом, президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка. Его стараниями и при активном содействии постоянного представителя России при ООН Юрия Воронцова в июне того же года был создан Российско-американский банковский форум, куда помимо представителей Федеральной резервной системы США вошли специалисты американских коммерческих банков, Минфина и ЦБ России.
По данным Центробанка, на момент кризиса резервы ЦБ составляли $24 млрд, обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ — государственных краткосрочных обязательств/облигации федерального займа — и фондовом рынке - свыше $36 млрд. Общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к $10 млрд в год.
После распада СССР Россия в 1990-е годы почти постоянно испытывала финансовые трудности. Поэтому она остро нуждалась в зарубежных займах, но не могла надежно гарантировать обслуживание своего долга. Следствием больших внешних и внутренних займов и стал огромный государственный долг, который страна была не в состоянии обслуживать.
Дефолт (от английского — невыполнение обязательств) – это нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа. Обычно этот термин применяется к государствам, но в последние годы стало принято говорить и о дефолте коммерческих структур, например, банков и компаний.
Добрый день, дорогие читатели «Газета.Ru»! Сегодня мы с вами вспомним самую большую экономическую катастрофу современной России — дефолт 1998 года, когда наша страна отказалась от выплат по своим долгам. После этого последовал обвал курса рубля, экономический кризис и резкое снижение доходов наших граждан. До сих пор это страшное слово всплывает в разговорах людей, которые следят за состоянием экономики или помнят последствия событий августа 1997 года.