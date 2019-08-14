Прозрачное и без осадка: Роскачество рассказало как выбрать вино

Эксперты Роскачества советуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид вина: оно должно быть чистым и прозрачным, без хлопьев и липкого осадка. Для осмотра бутылку при выборе ее в торговой точке можно подсветить фонариком – вино должно быть прозрачным. Рекомендации по выбору вина опубликованы на сайте организации.

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Отмечается, что в выдержанном красном вине бывает осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета — винный камень, который в Европе считается нормой. Однако российский ГОСТ не допускает подобных посторонних включений.

«Российские винные ГОСТы достаточно жесткие, это, наверное, правильно для массовых вин, но мешает развитию современных трендов — развитие вина идет в сторону органичности. Например, указывается, что осадок винного камня – недопустим. Расскажите это виноделам Франции, Испании или Италии, они удивятся»,

— отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» ведущий телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников.

Он обратил внимание, что в ресторанах при разливе вина в бокалы сомелье часто ставит под бутылку вина свечку - это делается для того, чтобы клиент видел, что камень не попал из бутылки в бокал.

В целом, как отмечают в Роскачестве, молодое белое вино должно быть чистым, прозрачным, почти бесцветным, слегка золотистым, у него может быть зеленоватый или лимонный оттенок. Если такое вино по цвету похоже на нерафинированное подсолнечное масло, то оно окислено и его не стоит пить.

Окисленное белое вино имеет в аромате оттенки моченого яблока, старого погреба, подгнившей листвы. Некачественно сделанное красное вино будет выдавать аромат вареной свеклы. Эксперты уточнили, что овощные оттенки в аромате могут свидетельствовать о нарушении гигиены на винодельне.

Также у напитка может быть запах мокрого картона, который перебивает аромат напитка, — его вызывает трихлоранизол, поражающий натуральную пробку. Отмечается, что в некачественном вине также может быть повышен уровень летучих кислот, свидетельством этого являются уксусные оттенки в аромате.

Роскачество советует в целом прислушиваться к себе, когда пробуете вино.

«Высокий уровень летучих кислот, избыток вещества SO2, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией, могут проявляться неприятным жжением, которое вы почувствуете в горле», — говорится в сообщении. Употреблять такое вино не рекомендуется.

Алексей Синельников между тем отмечает, что

в России появились и продаются вполне достойные вина. Их можно отличить по аббревиатурам на этикетках: ЗГУ — вино с защищенным географическим указанием и ЗНМП – вино с защищенным наименованием места происхождения. Эти буквы свидетельствуют о том, что вино было произведено под контролем государства, и оно было произведено из отечественного винограда,

а не из так называемого «балка» — импортного готового вина.

«А далее качество вина уже зависит от технологии производства, оборудования завода и искусства винодела», — подчеркивает Синельников.

По его словам, в российском магазине можно приобрести очень достойное отечественное вино «на каждый день» по цене от 350 рублей.

Ранее Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом провело исследование винного рынка России и составило «Винный гид» по продукции отечественного производства. В итоговые рейтинги вошли вина 211 наименований —38 игристых, 56 белых, 9 розовых, 78 наименований красных вин. Качество вина оценивалось по 100-балльной системе.

Слово «подделка» практически не употребимо к вину, которое продается в российской торговой сети – там, где магазины оборудованы кассой, говорит Синельников.

Потому что продавцы не рискуют попадать на штрафы, выставляя на полке «левый товар», например, с поддельными акцизными марками. Это сегодня легко проверяется с помощью приложений в смартфоне и никакая «крыша» не поможет избежать наказания.

То есть если мы покупаем бутылку вина, на котором написано «вино», то мы однозначно покупаем вино, а вот если на бутылке написано, что это «винный напиток», то там уже возможны разные добавки, отметил эксперт.

Ранее, в марте этого года, Роскачество провело исследование сделанных из российского винограда ликерных вин и признало их наиболее качественной категорией. Исследование проводилось в рамках проекта «Винный гид России».

«Группа ликерных вин оказалась самой стабильной и качественной во всем исследовании. Все закупленные для исследования ликерные вина (31 наименование) соответствуют минимальным требованиям дегустационной оценки ГОСТ», — говорилось в сообщении.