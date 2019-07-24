Транзит любой ценой: «Нафтогаз» хочет встречи с «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» предложила российскому энергетическому гиганту «Газпрому» провести переговоры для обсуждения операторского соглашения по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему по истечение нынешнего контракта в конце текущего года.

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Причем, по замыслу Киева, встреча представителей двух компаний должна пройти с участием членов Европейской комиссии.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко также обвинил Москву в том, что она ждала результатов парламентских выборов на Украине и хотела, чтобы председателем украинского правительства стал основатель и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Конечно, если российская сторона занимает конструктивную позицию относительно продолжения транзита, а не просто выигрывает время для продолжения строительства «Северного потока — 2» и полного прекращения транзита через Украину», — добавил украинский топ-менеджер.

Вместе с тем, долги «Укртрансгаза» вызывают беспокойство у Европейской федерации энерготрейдеров (EFET) – об этом говорится в письме, адресованном председателю правления «Нафтогаза» Андрею Коболеву.

Энерготрейдеры из более 100 компаний в 27 европейских странах указали украинскому оператору газотранспортной системы на долги в несколько миллиардов гривен и потребовали немедленных выплат, передает ФАН.

«Укртрансгаз» заявляет, что эти финансовые проблемы в основном стали результатом неэффективности механизма балансировки», — сообщается в письме.

Помимо этого,

ненадежность украинского газового партнера может ослабить позицию страны в предстоящих переговорах по транзиту российского газа в Европейский союз,

отметили в коллективе евротрейдеров. Контракт на поставку газа между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года.

Трейдеры обращают внимание, что компания копила долги в течение нескольких месяцев. За этот период она перестала расплачиваться с теми компаниями, с которыми заключены контракты. К настоящему моменту долг оценивают в 4,1 млрд гривен ($159 млн или 10 млрд рублей).

В конце мая на Украине забили тревогу из-за критического дефицита газа. В то время как запасы в подземных хранилищах оцениваются в 152 млн кубометров газа, месячная потребность «голубого топлива» составляет порядка 240 млн кубометров, подчеркивали в «Укртрансгазе».

В этой связи Юрий Бойко заявил, что для экономики Украины необходимо восстановить выход на российский рынок. По его словам, украинское государство нуждается в рынке России и Евросоюза.

«Совместное подписание и РФ, и ЕС соглашения об ассоциации вместе с нами — был бы реальный выход для того, чтобы восстановить и тот, и другой рынок», — пояснил парламентарий.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что

суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали требования «Газпрома» отменить в юрисдикции этих стран принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.

Фактически это означает, что активы «Газпрома» на территории этих стран могут быть арестованы в рамках принудительного взыскания в пользу «Нафтогаза» $2,56 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплатить украинской стороне.

Речь идет о затяжном судебном споре, который российская и украинская компании ведут уже много лет. В декабре 2017 года и в феврале 2018 Стокгольмский арбитраж вынес решения по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и его транзите через ГТС Украины.

Суд учел только обстоятельства Украины, и по итогам двух споров российская компания оказалась должна украинской $2,56 млрд. «Газпром» был категорически не согласен с решениями суда и подал на пересмотр арбитражного решения в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции.

Что касается «Северного потока — 2», то в середине нынешнего месяца глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства трубопровода — Копенгаген тормозит процесс выдачи разрешения на возведение участка газопровода в своей исключительной экономической зоне.

Европа оказывает сопротивление строительству проекта из-за украинского вопроса. По их словам,

после эксплуатации ввода «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» транзит газа через Украину теряет привлекательность,

так как все новые газопроводы полностью перекрывают потребности в транзите российского газа в Европу.

Опасения Киева оправданы. Так, действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает уже менее чем через полгода — 31 декабря 2019 года. В России к украинской проблеме отнеслись неоднозначно, передает НСН.

На вопрос о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт, глава «Газпрома» Алексей Миллер шутливо ответил: «Как будут развиваться события первого января? Первого января — Новый год, новогодний праздник. Ну а если Новый год, значит, будет весело».