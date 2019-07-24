10 тысяч в месяц: кому достанутся детские пособия

В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.

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Это произойдет благодаря изменению «критерия нуждаемости». Теперь семьи, доход которых на одного члена составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина, будут получать пособие в размере прожиточного минимума в регионе.

Ранее критерии нуждаемости предполагали 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Также во втором чтении были приняты поправки, которые вводят ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

«Речь фактически идет о том, что выплаты, которые сегодня осуществляются до достижения ребенком полутора лет, будут осуществляться до достижения трехлетнего возраста по заявлению, поступившему от соответствующей семьи», — пояснил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Срок выплаты, согласно обновленной версии документа, составит один год. Сначала родители пишут заявление о получении выплат до достижения ребенком одного года, потом до двух и трех лет. То есть финансовое положение семьи будет анализироваться каждые 12 месяцев.

Кроме того, будет увеличен срок, в течение которого родители могут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка — в течение трех лет со дня рождения ребенка. Раньше это правило действовало только до того, как ребенку исполнится 1,5 года.

«Сегодня до полутора лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родитель получает в зависимости от среднего дохода за последние два года соответствующую сумму: максимальная сумма там около 25 тыс. рублей, минимальная, если мама вообще не работала нигде, около 6 тыс. рублей, а с полутора лет до трех лет — 50 рублей в месяц.

Конечно, очень много нареканий и возмущений такой объем средств вызывает. Соответственно, предлагались разные механизмы, и то, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, — это всячески мы приветствуем», - заявил журналистам в среду глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изначально идею повысить пособия предложил премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне.

Он отмечал, что размер пособия на первого и второго ребенка не менялся 25 лет. По его словам, 50 рублей вызывают только недоумение. Пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет тогда было решено поднять до прожиточного минимума.

«Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе», — заявил тогда премьер.

При этом он сделал оговорку. Пособие давать не всем семьям, имеющим детей в этом возрасте. А только тем, «чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета».

По словам премьера, более половины многодетных семей находятся за чертой бедности, а по данным Минтруда, доход 75% семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина.

Сумма пособия будет равна детскому прожиточному минимуму в регионе, установленному за второй квартал года, предшествующего году рождения ребенка. Приказом Минтруда утверждена величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2018 года на детей в размере 10 390 рублей, а на трудоспособных граждан — 11 280 рублей.

Как сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей.

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, говорила ранее в июне вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», – сказала она на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».