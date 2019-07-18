Вперед, в СССР: как Путин и Лукашенко создают Союзное государство. LIVE

Путин и Лукашенко встретятся на форуме регионов

В Санкт-Петербурге в четверг главный день форума регионов России и Белоруссии. Тема мероприятия — формирование единого культурного и гуманитарного пространства народов Союзного государства. Ждут высоких гостей — президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за тем, как власти двух стран проводят апгрейд мини-СССР.
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11:33

На многочисленных площадках форума будут анализироваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов.

11:27

Численное преимущество в споре за Россией. Но и белорусская делегация не самая малочисленная — 250 человек прибыло только от парламента РБ.

11:16

Тема форума сформулирована вполне безобидно на фоне тех подковерных баталий, которые идут сейчас между правительствами двух стран. Москва и Минск спорят по поводу, например, компенсации белорусской стороне за налоговый маневр в размере $3,4 млрд.

11:10

Это уже шестой форум двух государств. Предыдущий проходил в Могилеве. Нынешний называется так: «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Союзного государства».

11:00

В Санкт-Петербурге на проходящем со среды форуме регионов России и Белоруссии сегодня встретятся два главных спикера — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Событие заслуживает того, чтобы последить за ним в режиме онлайн.