Не заметили: почему россияне не чувствуют роста зарплат

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в России являются работники в нефте- и газодобывающих компаниях. Их почасовая оплата составляет 793 рубля (до 130 тысяч рублей в месяц). Об этом свидетельствуют данные Росстата о размерах зарплат в в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года, сообщает РИА «Новости».

Реклама

В табачной сфере в среднем работник получает 739 рублей в час (примерно 121 тысяча рублей в месяц). В среднем же по России стоимость часа труда составила 332 рубля. Это на 11% больше, чем в 2017 году.

Согласно данным статистического ведомства, высокие темпы роста доходов наблюдается в сфере рыболовства, производства готовых изделий. В этих сферах доход увеличился на 18%, до 627 и 297 рублей в час соответственно (103 тыс. и 49 тыс. рублей в месяц).

При этом также рост доходов наблюдается в областях здравоохранения: оплата за час работы по сравнению с 2017 годом выросла на 23%.

Доход медиков в итоге вырос до 260 рублей (около 43 тысяч рублей в месяц).

Интересно, что россияне не особо чувствуют увеличение своего благосостояния.

В 2018 году 18,3% россиян почувствовали снижение зарплат, свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом зарплата не изменилась у 62,5% граждан, а ее рост заметили 19,2%, говорится в исследовании. В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных россиян, сообщает газета «Известия».

Как объяснил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов, исследование учитывает данные по всем группам работающих, в том числе «скрытых» от статистики.

При этом другая статистика от Росстата говорит о том, что в России всего лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется.

Почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут.

Не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, таких как холодильники, стиральные машинки или автомобили только 57,9% неработающих пенсионеров.

15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

Публикация этих данных обеспокоенность вызвали даже в Кремле. Власти трезво оценивают ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Безусловно, общее падение доходов констатируется многими организациями, которые занимаются статистикой, в том числе Росстатом, — сказал Песков. — Не всегда можно понять ту или иную информацию, хотя, в целом, это общий фон, который, действительно, является объектом очень пристального внимания».

В качестве причин такой экономической ситуации с благосостоянием граждан, Песков назвал международную конъюнктуру, торговые войны в мире и антироссийские санкции, а также процессы в российской экономике.

Как констатировал до этого премьер Дмитрий Медведев, выступая в апреле в Госдуме, почти 19 млн россиян живут в бедности.

«Девятнадцать миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, она тоже разная. Ее причины у каждого свои, причем в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно», — заявлял Медведев.

Между тем, согласно майскому указу президента, правительство должно обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное уменьшение уровня бедности в стране к 2024 году.

Как это выполнить указ президента, непонятно. По статистике реальные доходы россиян (доходы, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи) падали все последние годы, начиная с 2013 года.

В целом доходы населения сократились в 2018 г. на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). В 2017 году речь шла снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

По итогам первого квартала 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,3%, и, по мнению экспертов, в ближайшее время реальные доходы населения продолжат падать.