«Искусственно занижают»: пенсионерам дадут новый минимум

Минтруд подготовил законопроект, устанавливающий единый порядок расчета величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах России. Документ размещен на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

На данный момент несколько регионов России, по словам главы Минтруда Максима Топилина, искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, из-за чего граждане недополучают положенную им пенсию. В частности, среди таких субъектов он называл Карелию, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградскую, Томскую область и Забайкальский край.

Если пенсия неработающего пенсионера не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он живет, или России в целом, ему полагается социальная доплата. Предполагается, что единые правила помогут грамотно рассчитать социальные доплаты к пенсии, необходимые жителю отдельно взятого региона.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.

Единой обязательной методики установления региональных ПМП нет. Сейчас регионы самостоятельно определяют величину прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Его размер устанавливается региональными нормативными правовыми актами. Его считают на основе потребительской корзины и индекса потребительских цен, которые публикует Росстат.

В настоящее время величина прожиточного минимума пенсионера по стране составляет 8 846 рублей. При этом в Москве эта величина составляет 12 тыс., в Чукотском автономном округе — 19 тыс., а в Тамбовской области — 7,8 тыс.

Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя прожиточного минимума за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Минэкономразвития должно будет закладывать такой прогнозный показатель в базовый прогноз социально-экономического развития.

Максим Топилин ранее пояснял, что единый порядок определения величины прожиточного минимума должен вступить в силу с 2020 года.

К борьбе с «череполосицей» в размерах получаемых пенсионерами денег несколько месяцев назад призвал президент России Владимир Путин. Тогда на совещании с членами правительства он напомнил, что необходимо разработать правила единого расчета.

«Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах, потому что там полная чересполосица: у кого‑то густо, у кого‑то пусто», — заявлял Путин.

«В ПМП оптимальнее закладывать прогнозные цены на товары и услуги, потому что, хотя и считается, что инфляция составляет 4–5%, на деле наблюдаемая инфляция на продукты питания не менее 10%, и прожиточный минимум должен это учитывать. С другой стороны, регионы не однородны, есть очень богатые регионы, а есть дотационные, и приведение всех к одному знаменателю временно породит возмущения в социуме на тему справедливого, с их точки зрения, распределения бюджетных, а значит, в какой-то мере из выплаченных налогов», — говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

Ключевое в расчете — это потребительская корзина пенсионеров, напоминает эксперт. Ее состав должен отражать сегодняшнюю жизнь, в ней должны присутствовать «затраты на связь, на топливо, ежегодный отдых и прочие атрибуты жизни среднего класса, ну или хотя бы стремиться к этому», продолжает он.

Между тем, напомним, в апреле в России вступил в силу закон для улучшения положения самых бедных россиян. Поправки предусматривают новый порядок индексации пенсий, размер которых не превышает прожиточный минимум.

«Если доход пенсионера превышал прожиточный минимум, ему переставали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снижали ее. Многие люди почувствовали себя обманутыми, с полным на то основанием», — отмечал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. После принятия закона размер соцдоплаты не должен подлежать пересмотру из-за индексации пенсии или ежемесячной денежной выплаты.