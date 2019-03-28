Дивный новый мир: как в России изменятся детские площадки

Детские площадки в России — давно наболевший вопрос. Дворовых игровых зон в стране не хватает, те, что есть, зачастую выглядят неприглядно или вовсе представляют опасность здоровью детей. Об этом сообщали в частности активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Стало очевидно — подход к установке игровых зон во дворах домов пора менять. Неслучайно, всероссийский проект «ЖКХ и городская среда» включает в себя оборудование детских и спортивных площадок. Однако без помощи бизнеса кардинально поменять ситуацию не удастся. Необходимо менять саму идеологию обустройства детских площадок в стране, уверен предприниматель из Калининграда Евгений Ворсин, запустивший производство современных детских площадок мирового уровня.

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Его бизнес стартовал в декабре 2017 года с открытия компании «Экопарк Запад», которая занимается изготовлением бесшовных покрытий на резиновой основе. На детских площадках благодаря такому покрытию сводится к минимуму риск получения травмы даже при активных играх.

«Мы производили такие покрытия, а потом задумались о том, почему бы нам самим не делать детские площадки. Это включает укладку основания, укладку покрытия, установку детского оборудования и забора — иными словами, речь идет о создании площадок с нуля, чтобы потом сдать городу», — рассказал Ворсин.

В 2018 году компания одновременно производила покрытия из резиновой крошки и установкой площадок польского производителя Vinci. Заинтересовавшись европейскими детскими площадками, Ворсин и его бизнес-партнер съездили на завод, и, посмотрев, как устроено производство, убедились — такое оборудование в России не производят.

Его главная особенность заключается в используемом материале. «Основной материал — это полиэтилен высокой плотности HDPE. Его получают из переработки отходов полиэтилена. Он крошится на мелкую фракцию, затем экструдер делает из этого материала листы. Из них и производится оборудование. Оно экологически чистое, нет никаких примесей, покраски и испарения. Основное инновацией является применение этого материала. 70-80% оборудования будет составлять именно этот материал», — рассказал Ворсин, уточнив, что в России многослойный полиэтилен не изготавливают, и компания планирует закупать его в Европе.

Таким образом, оборудование производится из современных долговечных, износостойких материалов, которые не подвержены коррозии, ультрафиолетовому излучению и влажности, а в Калининграде действительно высокая влажность, подчеркивает предприниматель.

По его словам, все эти факторы наносят вред тому оборудованию, которое устанавливается сейчас в России повсеместно — оно производится из фанеры, которую затем окрашивают.

«Срок службы таких площадок — примерно 3-4 года. Затем они приходят в неприглядный вид, краска вышаркивается, фанера рассыхается», — отмечает Ворсин.

«Видимо, с точки зрения бизнеса, это здорово — продать и поставить площадку и через 2-3 года поставить новую, такую же. Но, поездив по Европе, мы увидели, что площадки, которые стоят 10 лет, выглядят как совершенно новые. Сравнивая отношение к установке оборудования, мы отметили, что в России сохраняются советские взгляды на детские площадки — это должны быть танки, Кремль, очень пестрая палитра. И в большинстве своем детские площадки в России однотипны», — сетует предприниматель.

После изучения европейского опыта руководители бизнеса приняли решение запустить собственное производство детского и спортивного оборудования в Калининградской области. Планируется, что это произойдет к концу 2019 года, компания получит название «Микромир». По словам Ворсина, новый проект должен изменить отношение к установке детских площадок в стране.

«То, что мы предлагаем, — это новый продукт для России. Не все люди пока к нему готовы, не все в полной мере понимают, как это здорово. Основной фактор для всех сейчас — это прибыль. Поэтому часто застройщики ставят как можно более дешевую площадку. Когда мы только пришли с этим проектом, нам говорили: «У нас и так сойдет, все нормально». Нужно менять эту идеологию. Сейчас мы показываем школам долговечные современные площадки, за которые потом не надо будет краснеть. Мы пытаемся действительно изменить детский мир», — отмечает бизнесмен.

К тому же, маркетинговые исследования показывают, что такое оборудование постепенно становится все более популярным. Застройщики жилья начинают понимать, что должны ставить качественную детскую площадку — комфортные условия для детей на территории дома очень важны при покупке жилья.

При этом для компании очень важно, чтобы оборудование было не только качественным и долговечным, но и интересным для детей.

«Просто горки и качели — это не то, чего сейчас требует рынок. На площадках, которые есть сейчас, детям часто скучно. Оборудование должно развивать мышление, а также развивать ребенка физически», — отмечает Ворсин.

Компания будет создавать игровые комплексы с домиками, канатными лазалками, лабиринтами, рукоходами, развивающими панелями, счётами, меловыми досками и многими другими элементами.

Дизайн разрабатывается совместно с Союзом молодых архитекторов из Санкт-Петербурга. Согласно опросам Союза среди детей, ни один производитель в России не делает акцент на желаниях детей при установке площадок, отмечает Ворсин.

Кроме детского оборудования, компания займется и спортивным, например, для кроссфита или воркаута. Планируется изготавливать уличные современные тренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

«Мы планируем выпускать порядка 150-200 площадок в месяц. Понятно, что на старте проекта это трудоемко, и все же мы убеждены — все более чем реально. Мы планируем работать не только на внутренний рынок, но и на внешний. Хотим в будущем экспортировать в страны Евросоюза, Украину, Белоруссию и Казахстан», — поделился предприниматель.

Производство будет запущена сначала на арендованных площадях, а затем собственное помещение планируется построить в индустриальном парке Храброво. Поскольку речь идет о социально-значимом проекте, он получает поддержку от правительства Калининградской области и губернатора Антона Алиханова. Поддерживают и Корпорация развития, Центр поддержки предпринимательства, Торгово-промышленная палата, а также Корпорация МСП. По словам Ворсина, компания воспользовалась Порталом Бизнес-навигатора МСП для поиска мер финансовой поддержки. По его словам, в процессе получение кредита на выгодных условиях.