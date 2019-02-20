450 тысяч на жилье: что получат семьи

Президент России Владимир Путин начал свое послание Федеральному собранию с поручений скорректировать пакет мер по поддержке российских семей. По его словам, сегодня Россия смогла переломить негативные демографические тенденции начала двухтысячных годов. «Я убежден, что мы снова способны это сделать, чтобы к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения», — сказал Путин.

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Глава государства напомнил, что семьи уже получают поддержку государства. Выплаты на первого ребенка идут напрямую из федерального бюджета, а на второго ребенка — из материнского капитала. Сумма выплаты зависит прожиточного минимума на ребенка в отдельном регионе и в среднем составляет 11 тысяч рублей.

По словам президента, нужно сделать следующий шаг в этом направлении.

Глава государства предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.

Это позволит увеличить число семей, имеющих право на дополнительные выплаты на ребенка, в полтора раза.

Напомним, что право на получение выплаты дается гражданам России в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка после 1 января 2018 года. Речь идет о семьях с ежемесячным доходом не более полутора региональных прожиточных минимумов.

Ранее в интервью «Газете.Ru» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на вопрос корреспондента, будет ли увеличена в 2019 году сумма выплат на второго ребенка, ответил, что все зависит от поведения граждан.

«Дело в том, что для некоторых привлекательным остается использование всей суммы маткапитала на улучшение жилищных условий, а не дробление. Это направление номер один. Второе — это обучение», — сказал Дроздов. Также он рассказал о динамике обращений за такой поддержкой. «В начале прошлого года и по итогам первого полугодия мы проводили опросы граждан, получающих материнский капитал. Около 9% их так использовали. Это где-то 41 тыс. человек», — уточнил глава фонда.

Во время послания Владимир Путин предложил повысить и выплаты за детей с инвалидностью до 10 тысяч рублей с сегодняшних 5,5 тысячи рублей.

Кроме того, он отметил, что доходы российских семей должны расти, при этом налоговая нагрузка на семью, наоборот, должна быть снижена. Он попросил регионы предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.

«Больше детей — меньше налогов.

Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка», — заявил глава государства.

Владимир Путин привел в пример сегодняшнюю ситуацию, когда налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. «Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью 6 соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки», — предложил он, напомнив, что сегодня такая льгота предусмотрена для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста.

Еще одно предложение президента направлено на поддержку семей с детьми, которые хотят улучшить жилищные условия. По его словам, сегодня действует программа льготной ипотеки под 6%, но такой возможностью воспользовались всего 4,5 тысячи семей. «Значит, предложенные условия в чем-то людям не подходят. Но и понятно, в чем, понятно, почему. Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что

ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», — сказал Путин.

Он заметил, что такая мера потребует дополнительных денег. В 2019 году речь пойдет о 7,6 миллиарда рублей, в 2020-м — 21,7 миллиарда рублей, 2021 году — 30,6 миллиарда рублей. «Безусловно, надо эти деньги найти. Мы знаем, где их взять. Они у нас есть, и нужно их использовать на таких важнейших для нас направлениях», — сказал глава государства, добавив, что программа может охватить 600 тысяч семей.

Напомним, что сегодня «семейная ипотека» под 6% доступна людям, у которых с 1 января 2018 года появился второй или последующие дети. Изначально речь шла только о рождении или усыновлении второго или третьего ребенка, но позднее ее расширили.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова уже говорила о том, что правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей, которая была запущена по инициативе президента в 2018 году.

«Сейчас срок кредитов ограничен в этой программе до 8 лет. Мы договорились о том, что эти ограничения будут сняты. Сколько ипотечный кредит существует, насколько семья его взяла, настолько эта программа будет погашать кредит по ставке 6% на всем сроке», — ранее заявил журналистам министр труда Максим Топилин. По его словам, на Дальнем Востоке семьи смогут взять жилищный кредит под 5%. «На Дальнем Востоке будет возможно получить эту меру поддержки не только при приобретении жилья на первичном рынке (условие федеральной льготной программы — «Газета.Ru»), но и в сельской местности — на вторичном рынке», — сказал Топилин. Он добавил, что до конца февраля все необходимые документы будут выпущены.

В рамках послания президент дал получение правительству и Банку России «выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем — до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском указе.

Кроме того, Владимир Путин заявил о возможности ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок.

Речь идет об оплате напрямую из федерального бюджета 450 тысяч рублей ипотечного кредита многодетной семьи. Он предложил запустить такое правило задним числом — с 1 января 2019 года.

«Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м — 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м — 30,1 миллиарда рублей», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что семьям нужно дать возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом, на своей земле.

«Прошу правительство совместно с Центральным банком разработать удобные и, главное, доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, поскольку эта сфера не охвачена сегодня ипотекой», — резюмировал президент.