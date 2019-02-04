Дешево, но сердито: сколько стоит бензин в России

Бензин в России по-прежнему один из самых дешевых в Европе, показало исследования агентства РИА «Рейтинг».

Реклама

Специалисты агентства изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Учитывались данные по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря. Сравнивались цены на 95-й бензин.

В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля.

На втором месте — Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия — 46,9 рубля. За ней следует Украина — 72,1 рубля.

Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр.

Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

Наиболее дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане (46,5 рубля за литр), России и Белоруссии (по 47,2 рубля).

Самый дорогой дизель в Норвегии — 114,5 рубля за литр. Также среди лидеров по дороговизне — Швеция, Великобритания, Италия, Франция и Финляндия. Там цена превышает 105 рублей.

Зарплаты не хватает

Из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам, которые россияне могут позволить себе на среднюю заработную плату.

Россия расположилась на 20-м месте рядом с Эстонией и Португалией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 826 литров 95-го бензина.

С точки зрения зарплатных возможностей возглавляет рейтинг Люксембург — средний житель этой страны может купить на зарплату более 3 тыс. л топлива. В самом низу списка Украина, где средний гражданин может позволить себе 247 л — в 3,3 раза меньше, чем в России.

Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Бензин здесь относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие.

Лидерами по доступности топлива также являются Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

Среди аутсайдеров также Румыния, Болгария, Латвия и Белоруссия.

В России – рост, в Европе – снижение

Составители рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран, наиболее существенное — на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Белоруссии, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7%. На втором месте — Россия (9,7%), на третьем Украина (7,5%).

В России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет. Стоимость дизельного топлива выросла на 15,8%.

Дизтопливо растет в цене быстрее бензина

Цены производителей на бензин в 2018 году в среднем по России выросли на 11,2%, на дизтопливо — на 29,8%, подсчитал Росстат.

При этом в декабре цены производителей на бензин в среднем снизились на 15,4%, на дизтопливо — на 4%.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтекомпаниями РФ соглашения по стабилизации рынка топлива на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца 2018 года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%. Розничные цены компании повысили с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).

По данным Росстата, розничные цены на дизельное топливо выросли в среднем по России на 15% в 2018 году, что значительно выше уровня инфляции, составившей за прошлый год 4,3%.

В декабре средние цены дизельного топлива по России составляли 46,68 рубля за литр. При этом самый дешевый «дизель» можно было купить в Северо-Кавказском федеральном округе, где его литр стоил 43,19 рубля, самое дорогой — на Дальнем Востоке, где он стоил 50,83 рубля за литр, отмечало агентство Прайм.

Таким образом, дизельное топливо в прошлом году подорожало в рознице даже сильнее бензина, который за этот же период вырос в цене на 9,4% и продавался в декабре на АЗС по цене, в среднем 43,5 рубля за литр.

Резкий рост цены на нефтепродукты в России начался в апреле-мае прошлого года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на 3 тысячи рублей на тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля, как это планировалось ранее (до 11,892 тысячи рублей на тонну и 8,258 тысячи рублей на тонну соответственно).

Позднее крупные нефтекомпании и правительство РФ договорились о сдерживании роста розничных цен на топливо с 1 ноября 2018 года до 31 марта 2019 года.

Дешевле на копейку

Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 28 января по 1 февраля 2019 года снизились на одну копейку и составили 42,03 рубля и 45,18 рубля за литр соответственно. При этом дизельное топливо подорожало на одну копейку, достигнув 47,7 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

В отчетном периоде Аи-92 более всего подешевел в Дальневосточном федеральном округе - на пять копеек, до 44,81 рубля за литр. В то же время в Южном федеральном округе этот вид топлива стал дороже на четыре копейки - до 43,31 рубля.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 40 300 рублей за тонну, что на 782 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 опустились на 294 рубля, до 41 082 рубля за тонну.

Наибольшее снижение цен на Аи-95 отмечалось в Сибирском федеральном округе, где этот вид топлива подешевел на 13 копеек, до 44,26 рубля за литр.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 42 029 рублей за тонну, что на 533 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 156 рублей, до 42 670 рублей за тонну.

Средняя цена дизельного топлива зимних сортов больше всего снизилась в Дальневосточном федеральном округе - на 17 копеек, до 50,96 рубля за литр. В то же время в Южном и Уральском федеральных округах дизель подорожал на 18 и 15 копеек, до 46,6 рубля и 47,95 рубля за литр соответственно.

В этом году на стоимость топлива будут оказывать давление такие факторы, как повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов на топливо.

С января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. Кроме того, с начала года акцизы за тонну бензина и дизельного топлива выросли в 1,5 раза — до 12,3 тыс. рублей и 8,5 тыс. рублей соответственно.