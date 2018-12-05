Итоги премьерства: Медведев отчитается за 2018 год. LIVE

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Журналисты тогда задали несколько острых вопросов. В частности о фальсификациях на региональных выборах, об отношении к таким критикам существующей системы как шахматист Гарри Каспаров, о зависимости экономики России от углеводородов. И Медведев, кстати, высказал свое недовольство по поводу того, что пока еще не удалось преодолеть зависимость экономики от нефти и газа.
Интервью получилось открытым и острым, особенно на фоне тех предновогодних обращений, практиковавшихся предыдущими хозяевами Кремля. Даже западные СМИ, следившие за интервью Медведева, отмечали высокий уровень дискуссии и было заметно, что Медведев получает от нее удовольствие.
Итак, 2008 год. В декабре уже вовсю бушевал экономический кризис. На глобальных рынках он начался фактически в середине 2007 года, но догадывались об этом не многие. В августе 2008 года кризис стал очевидным для всех и быстро докатился до России. Но в целом этот год с точки зрения экономии и бизнеса оказался лучшим за все времена новой России. Для Медведева так и вовсе год оказался пиковым для его карьеры, президентским.
Транслировалось первое интервью в записи. Однако все следующие встречи Медведева с журналистами телезрители смотрели уже в прямом эфире. Продолжительность первого интервью составляла 40 минут, остальные были продолжительнее, более часа.
Первый разговор с Дмитрием Медведевым состоялся 24 декабря 2008 года. Тогда Дмитрий Анатольевич был президентом РФ. И программа называлась соответственно — «Итоги года с президентом России».
В этом году Медведев проводит свою теле-пресс-конференцию уже в одиннадцатый раз.В нашей ретроспективе мы вспомним, что обещал россиянам премьер в разные годы, чтобы наши читатели соотнесли обещания и реалии.
Сегодня в четверг в 12.00 премьер правительства Дмитрий Медведев подведет итоги 2018 года и наметит ближайшие перспективы в интервью пяти телеканалам. Эта традиция предновогоднего итогового интервью восходит к 2008 году. «Газета.Ru» вспоминает, как это было в начале, о чем говорил Медведев тогда и в последние годы.
Впрочем, Медведев-президент отверг сделанное в его адрес замечание о том, что обещания реформ могут остаться пустыми фразами. Он сказал, что уже удалось добиться определенных результатов. А что касается других проблем, то работа над ними, как отметил президент, будет продолжена.