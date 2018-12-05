Итоги премьерства: Медведев отчитается за 2018 год. LIVE

Итак, 2008 год. В декабре уже вовсю бушевал экономический кризис. На глобальных рынках он начался фактически в середине 2007 года, но догадывались об этом не многие. В августе 2008 года кризис стал очевидным для всех и быстро докатился до России. Но в целом этот год с точки зрения экономии и бизнеса оказался лучшим за все времена новой России. Для Медведева так и вовсе год оказался пиковым для его карьеры, президентским.