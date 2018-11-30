Вышли за город: маткапитал потратят на дачи

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею использовать средства материнского капитала на строительство жилых домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

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Россияне, в течение длительного времени проживающие в СНТ, воспринимают эти дома как свое жилье, сказал в пятницу 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев во время приема граждан в общественной приемной «Единой России».

«Расширение возможностей использования материнского капитала в том числе [для строительства] на земельных участках, существующих в садовых товариществах, вполне обосновано»,

— приводит его слова ТАСС.

Так он прокомментировал просьбу жительницы Москвы, чья семья получила в наследство земельный участок в Московской области. Женщина рассказала премьеру, что хотела бы использовать семейный сертификат на строительство дома в садовом товариществе, но законом это не предусмотрено.

«Этот вопрос не решен пока. Но я напомню, что за все годы существования материнского капитала мы неоднократно расширяли возможности по его использованию, потому что цель материнского капитала не в том, чтобы следовать там каким-то нормам конкретного закона, а в том, чтобы решать важнейшие семейные задачи. Какая одна из самых важнейших задач? Конечно, жилье», — сказал Медведев, отвечая на вопрос обратившейся к нему женщины.

Премьер-министр добавил, что по итогам встречи будет разработана модель, которая позволит гражданам, столкнувшимся с такой же проблемой, использовать сертификат для решения жилищной проблемы.

Напомним, что программа материнского капитала работает в России с 2007 года. С тех пор список направлений, на которые можно направлять деньги, расширился. Сегодня сумма составляет 453,026 тысячи рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, увеличение будущей пенсии мамы, оплату товаров и услуг для детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты.

В Госдуме положительно расценили предложение премьера. Заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев считает, что если сегодня можно тратить маткапитал на покупку квартир или строительство дома, то почему бы не разрешить направлять средства на стройку в пределах садового некоммерческого товарищества.

«Сегодня есть разрешение регистрироваться в СНТ. Допустим, люди имеют участок, у них там какой-то домик стоит, в котором жить невозможно. Они хотят его утеплить и сделать нормальное отапливаемое жилье, пригодное для проживания. Если дом будет использоваться для проживания семьи, то проблем нет», — сказал он.

Впрочем, в ПФР настаивают, что если на садовом участке планируется строительство жилья, пригодного для постоянного проживания семьи, то материнский капитал можно использовать и сегодня.

Строительство двухэтажного дома площадью 120-140 квадратных метров из «теплой керамики» или кирпича может обойтись примерно в 2-5 миллионов рублей, рассказали «Газете.Ru» в одной из строительных компаний. Получается, что семейный капитал при минимальной стоимости может составить четвертую часть всех вложений.

Улучшение жилищных условий является наиболее востребованным направлением расходования средств материнского капитала. По информации Минтруда, 5,6 млн семей или 90,3 % от численности владельцев государственных сертификатов на материнский капитал, подавших заявление о распоряжении средствами маткапитала, написали заявление о распоряжении средствами на жилищные цели на общую сумму около 2,2 трлн рублей.

По состоянию на 1 сентября за 10 месяцев 2018 года объем направленных средств по программе материнского капитала составил 243 млрд рублей, за выплатами обратились 753 тыс. семей. За все время выдано 8,9 млн сертификатов.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый «дачный закон» («О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). В частности, он предусматривает возможность перевода нежилых зданий (обычно так и зарегистрированы дачные дома) в категорию жилой дом для круглогодичного проживания и наоборот.