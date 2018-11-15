Вопрос авторитета: почему Россия пропустит Давос

Отсутствие России на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе на авторитете страны в мировой экономике «точно не скажется», считает Владимир Путин.

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«Авторитет <...> зависит прежде всего от экономической мощи страны, от структуры экономики», — отметил президент, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам саммита АСЕАН в Сингапуре.

Путин уточнил, что на авторитет влияют результаты конкретной страны с точки зрения технологичности, роста ВВП и макроэкономических показателей. Среди таких индикаторов российский лидер назвал низкий уровень инфляции, профицит бюджета либо его минимальный дефицит, а также низкий внешний долг.

Президент отметил, что в целом власти России добиваются поставленных экономических целей. «И чувствуем себя уверенно», — добавил он.

«Работают сами против себя»

Путин также подчеркнул, что российские бизнесмены вправе сами решать, участвовать ли им в Давосском форуме при неучастии официальной делегации, состоящей из чиновников и парламентариев.

Бизнесмены — «люди свободные» и вправе сами решать, участвовать ли им в форуме, добавил глава государства.

При этом такие экспертные площадки, как ВЭФ (Восточный экономический форум), президент назвал полезными.

«Цель таких площадок вообще, таких встреч, таких обсуждений — свободных, непредвзятых, — <...> в том, чтобы сближать людей вне рамок каких бы то ни было политических ограничений», — заявил Путин, добавив, что ограничения на участие здесь не уместны.

«Если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности», — заявил президент РФ.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что российская делегация не приедет на форум в Давосе, если Швейцария не снимет запрет на участие в мероприятии ряда бизнесменов из России.

«Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет», – цитировал «Интерфакс» Медведева.

Давос потерял Россию

Ранее, по данным издания FT, организаторы форума в Давосе дали понять основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется.

По неофициальной информации, ВЭФ не стал приглашать к участию в зимней сессии Давоса трех российских предпринимателей и менеджеров, внесенных в санкционные списки США, под предлогом об отказе принимать оплату за участие в форуме и регистрации, что фактически означает запрет участия.

В ВТБ подтвердили эту информацию и пояснили, что Костин готовит открытое письмо к участникам форума.

Дерипаска в Давос не собирался, а сведений о намерениях Вексельберга нет.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что такое решение «рубит основы» форума. По его словам, российские бизнесмены стали теми, кем они стали, не благодаря форуму в Давосе, а Давосский форум стал Давосским форумом благодаря таким бизнесменам.

В Совете Федерации при этом пояснили, что Россия может объявить бойкот Давосу.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил 13 ноября, что Москва может по примеру отказа участия в ПАСЕ отказаться от участия в форуме из-за индивидуальных санкций в отношении россиян.

«Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», — подчеркнул Пушков.

Но эта идея не нашла отклика в Кремле. Российское руководство не обсуждало на саммите АСЕАН идею бойкота форума в Давосе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, это не обсуждалось здесь. Мы сейчас находимся в Сингапуре. В Сингапуре Давос никак не обсуждается», — сказал Песков.

Зато Анатолий Чубайс поддержал возможный российский бойкот Давосского форума. Председатель правления «Роснано» считает, что санкции в отношении российских бизнесменов прямо нарушают принцип «священности частной собственности».

«По сути, там речь идет о попытке национализации частной собственности. Мало того, в случае Вексельберга нарушен и ее один, не менее важный принцип презумпции невиновности (одним из оснований для решения называется незавершенное уголовное дело, по которому никакие суды не выносили никаких приговоров)», — заявил глава «Роснано», считающийся завсегдатаем ВЭФ.

Как сообщал ранее «Интерфакс», Костин участвовал в форуме более 20 лет без перерывов, а также устраивал «деловые завтраки» ВТБ в Давосе. Бизнесмены Вексельберг и Дерипаска также входят в число постоянных участников форума.

Путин был в Давосе в 2009 году в качестве премьера, Медведев трижды — в 2008, 2011 и 2013-м.

ВЭФ в Давосе проходит ежегодно. В 2019 году он будет проводиться с 22 по 25 января. Основная тема для обсуждения в этом году — проблема глобализации и перемены в мире в эпоху Четвертой индустриальной революции.