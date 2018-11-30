Люди второго сорта: Украина лишит россиян прав

Украина приступила к ограничению прав и свобод граждан РФ на своей территории в рамках введенного недавно военного положения.

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Президент Петр Порошенко написал в своем твиттере, что Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды «частных» армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ».

Глава Государственной приграничной службы Петр Цигыкал ограничение подтвердил, но добавил: «В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны или с какой-то другой гуманитарной целью, мы осуществляем».

Ограничивать въезд россиян украинские власти начали еще в 2014 году: так, для посещения республики гражданам РФ необходимо было иметь приглашение либо документы, подтверждающие смерть близкого родственника в стране. С марта 2015 года Киев отменил возможность россиянам въезжать на Украину по внутренним паспортам. А после инцидента в Керченском проливе людей из России начали десятками разворачивать на украинских пропускных пунктах.

Россия не будет вводить ответные меры и ограничивать въезд в Россию мужчин из Украины, заявил сенатор Франц Клинцевич.

«Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией, провоцируя нас этими своими шагами на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от нашей страны Киев не дождется», — сказал он.

На территории России в настоящее время находятся почти 3,5 млн украинцев, отмечает глава МИД Украины Павел Климкин. Тем не менее, Украина, по его словам, настроена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Москвой. Киев, отметил он, уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой и постоянно пересматривает всю договорно-правовую базу с Россией.

«Я считаю, лично и эмоционально, что нам дипломатические отношения с Российской Федераций не нужны», — добавил глава украинского МИД. «То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — сказал он.

Ранее Петр Порошенко говорил, обращаясь к украинцам, что «не надо бежать в магазины и скупать спички и соль». «Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет», — заверил он, добавив при этом, что «для российских граждан эти ограничения будут введены». «И я думаю, что это вполне оправдано», — подчеркнул он в своем выступлении, запись которого опубликована в президентском твиттере.

Отдельно перекрыть только для граждан РФ возможность воспользоваться международной банковской картой MasterCard или Visa технически невозможно, перекрыть доступ к сбережениям гражданам РФ в украинских банках, заморозить на время их счета — возможно, но технически сложно, говорит шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

Вряд ли даже в пылу предвыборной горячки украинское правительство на подобные меры пойдет, считает он.

Финансовое положение украинского населения ухудшается, и в этих условиях любые ограничения в пользовании денежными средствами, кому бы они ни принадлежали, будут лишним «ударом под дых» розничным торговцам, полагает Пушкарев.

В итоге это станет источником недовольства части украинских граждан и причиной дополнительного снижения поступлений в региональные бюджеты, добавляет аналитик.

Ограничения на банковские операции, например переводы, для Украины также будет ударом по своим же гражданам. По данным российского ЦБ, из Украины в Россию в прошлом году физлицами было отправлено $173 млн. За первые два квартала этого года объем переводов составил $87 млн.

А вот переводы из России на Украину достигли в 2017 году $750 млн, в первом полугодии 2018 года — $315 млн. Таким образом, Украина получает «чистыми» из России сотни миллионов каждый год. Если Москва ответит Киеву зеркально, то этот поток иссякнет.

Лишними же эти деньги для украинцев не являются – зарплаты в стране невысокие, инфляция в этом году, как прогнозируют власти и международные институты, составит 8-10%. Правительство уже приняло решение повысить тарифы на газ для населения с 1 ноября на 23,5%, а с 1 декабря вырастут тарифы на тепло и горячую воду. В следующем году этот процесс продолжится.

Военное положение в Украине может привести к экономическому кризису, полагает адвокат, руководитель компании Investment Service Ukraine Иван Герасименко.

По словам эксперта, которые приводит агентство УНИАН, если из-за введения военного положения граждане начнут забирать свои вклады и перестанут производить выплаты по кредитам, банковская система страны окажется под угрозой. МВФ, несмотря на то, что формальных юридических запретов, препятствующих перечислению траншей в условиях военного положения, нет, согласно своему уставу «может изменить ставки или интервалы распределения или аннулирования, если в любой момент Фонд приходит к выводу о желательности таких действий вследствие неожиданных событий огромной важности».

Кроме того, кредит доверия иностранных инвесторов к Украине и так нестабилен, а военное положение дает возможность «отчуждать или изымать имущество юридических или физических лиц для нужд обороны», что может привести к выводу активов из Украины со стороны иностранных инвесторов.

Политологи уверенны, что принимаемые Киевом меры не что иное, как попытка украинского президента удержаться у власти. Введение военного положения, ограничение прав россиян — это политтехнология Петра Порошенко, направленная на то, чтобы сплотить вокруг себя население против общего «врага», каким сейчас выставляется Россия, отмечает руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин.

Для всех очевидно, что военное положение должно было сорвать президентскую кампанию. Порошенко рассчитывал вообще перенести выборы на удобное для него время: в марте 2019 года люди будут обозлены на повышение тарифов, на то, что зима была холодная, а отопления не было, добавляет политолог.

Разрыв контрактов с РФ, введение запрета на въезд в Украину для мужчин от 16 до 60 лет, ограничения для денежных операций — все эти меры могут дать краткосрочный электоральный эффект для Порошенко, но станут губительными для Украины и всего украинского народа, отмечает член Совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Александр Карась.

В таком случае победа Порошенко на выборах, хоть она и остается крайне маловероятной, станет пирровой и отбросит страну на десятилетия назад, подчеркнул Карась.

Кроме того, обращают внимание эксперты, ущемляя права российских граждан, Украина выставляет себя в невыгодном свете перед Европой. Ограничение денежных операций — типичное нарушение прав человека, имущественных и гуманитарных прав ни в чем не повинных людей, что полностью идет вразрез с европейскими ценностями, а Европа к этому максимально чувствительна, отмечает Петр Пушкарев.