Жительница Кузбасса хотела сжечь плакат с Героями России и чуть не устроила пожар

В Кузбассе женщина пыталась сжечь плакат с Героями России и едва не спалила дом

В городе Белово Кемеровской области женщина подожгла плакат с надписью «Герои России» и едва не сожгла дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кемерово №1».

По информации канала, инцидент произошел ночью в районе дома №25 по улице Чкалова. Очевидцы засняли на видео, как женщина подожгла плакат, при этом рядом с ней были еще два человека. Позднее огонь стал разгораться сильнее.

«Инцидент Кузбасс» в свою очередь сообщает, что возгорание смог потушить проезжавший мимо водитель, а виновница была задержана полицейскими. Выяснилось, что женщина состоит на учете у психиатра.

