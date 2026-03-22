Жительница Кузбасса хотела сжечь плакат с Героями России и чуть не устроила пожар

В городе Белово Кемеровской области женщина подожгла плакат с надписью «Герои России» и едва не сожгла дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Кемерово №1».

По информации канала, инцидент произошел ночью в районе дома №25 по улице Чкалова. Очевидцы засняли на видео, как женщина подожгла плакат, при этом рядом с ней были еще два человека. Позднее огонь стал разгораться сильнее.

«Инцидент Кузбасс» в свою очередь сообщает, что возгорание смог потушить проезжавший мимо водитель, а виновница была задержана полицейскими. Выяснилось, что женщина состоит на учете у психиатра.

До этого в Волгоградской области на камеры видеонаблюдения попал мужчина, который испражнился на фигуру Чебурашки. В администрации города Волжского заявили, что подобный акт вандализма над героем мультфильма совершался не раз. При этом фигура стоящего рядом крокодила Гены фекального маньяка не заинтересовала.

Ранее в Москве вынесли приговор вандалу, облившему краской здание музея на Красной площади.

 
