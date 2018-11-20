«Для здоровья полезно»: россиянам посоветовали голодать

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей «мизерной суммой», должны помнить о тяжелых временах войны. «Но вот что интересно: я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина?

Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?», — приводятся слова члена Совфеда.

Лахова признала, что «питаться на 3500 рублей трудно» и привела собственный пример. «Я, например, иногда весь день гречкой питаюсь. Для здоровья полезно периодически устраивать такие дни. На следующий день желания уже нет продолжать в том же духе. Понятно дело, что организму нужно разнообразие. И если каждый день питаться скудно, то организм «спасибо» не скажет», — отметила сенатор.

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При этом она подчеркнула, что «прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы лучше», и призвала добиваться увеличения стоимости проднабора. В то же время те, кто призывают поднять прожиточный минимум, по ее мнению, занимаются популизмом и «приходят во власть неподготовленными».

Заявление Лаховой вызвало волну критики. Сенатор позже сказала, что ее слова неправильно передали: «Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать».

Отметим, что это не первый случай, когда представители власти высказываются о диете небогатых россиян. Так, экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова недавно заявила, что 3,5 тыс. рублей в месяц достаточно «для минимальных физиологических потребностей». Об этом чиновница сообщила во время обсуждения законопроекта, который может повысить прожиточный минимум местным пенсионерам. На данный момент он составляет 7,2 тыс. рублей. Соколова предложила повысить его на 288 рублей, а депутаты — на 500 рублей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное питание, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила чиновница.

После ее слов разразился скандал, в итоге Соколова была уволена. По словам главы Саратовской области Валерия Радаева, пренебрежительное отношение руководителя министерства к темам, которые имеют жизненную важность для людей, является недопустимым

Коллега Соколовой, саратовский депутат Николай Бондаренко предпринял попытку питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц. По словам депутата, это было не лучшее время в его жизни. Под конец первой недели у него закончились почти все продукты, кроме круп. «В силу того, что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, купить больше было нельзя. Последние два дня были не очень приятными и оставили негативное впечатление», — заявил Бондаренко РИА «Новости».

Так как порции всегда приходится дозировать, чувство голода сохранялось. «Учитывая, что нет привычных продуктов, которые мы каждый день потребляем — колбаса, сыр, фрукты, овощи те, которые привыкли, нет специй, нет никаких приправ, — конечно, это негативный психологический фактор», — объяснил политик.

С таким питанием, продолжает саратовский чиновник, работать стало гораздо тяжелее.

«Очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше»,

— сказал он.

За три недели на «макарошковой диете» Бондаренко похудел на шесть кг. «Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность — это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», — отмечал депутат. Позже он выступил с инициативой повысить прожиточный минимум до 20 тыс. рублей, а содержимое минимальной продуктовой корзины — до 10 тыс. рублей.