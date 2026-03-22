«Есть на что равняться»: отец Валиевой о примере фигуристки

Отец Валиевой заявил о том, что фигуристка дает пример молодому поколению
Валерий Рамазанов, отец российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что его дочь подает пример молодому поколению. Его слова приводит Sport24.

«Главное, что Камила дает повод молодому поколению, которое стремится быть таким же, как она. Маленькие дети это все видят — их же не обманешь. Если кто-то прыгнул и упал, то они же видят плач, но они же видят и харизму с энергетикой. Это все притягивает. Есть на что равняться», — отметил он.

Валиева представила короткую программу на Кубке Первого канала. Она пошла на четверной тулуп (исполнение четверных прыжков в короткой программе разрешает регламент турнира), но упала и набрала за свой прокат 70,00 балла.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении запрещенного препарата триметазидина и дисквалифицировал спортсменку. 25 декабря 2025 года завершился четырехлетний срок отстранения фигуристки. После возобновления карьеры спортсменка тренируется в группе Светланы Соколовской, до скандала с допингом она работала в группе Этери Тутберидзе.

В феврале Валиева уже выступила на прыжковом чемпионате России, однако не сумела завоевать медали.

Ранее Валиева оценила первый прокат после дисквалификации за допинг.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
