Рубят по-черному: Россия лишит Китай леса

Россия может временно ограничить экспорт древесины в Китай. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации во вторник.

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«Если мы в ближайшее время не наведем порядок, в том числе со стороны Китая, мы закроем экспорт древесины в Китай полностью. <...> Я не говорю, что это нужно сделать, но, наверное, так придется поступить на какой-то период времени», — сказал Кобылкин, отвечая спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко на вопрос о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками.

Китай сейчас является основным импортером российской древесины. Кобылкин сообщил, что уже предупредил министра КНР о возможной приостановке экспорта.

При этом, по словам министра Кобылкина, проблему может решить за счет строительства семеноводческих комплексов на территории России за счет Китая. «Я китайским коллегам сказал — давайте построим 10-20 семеноводческих комплексов на территории России за ваши деньги. Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес», — добавил министр.

Ржавчина разъела минприроды

Однако такой отчет не устроил сенаторов. «Ответ не принимается», — заявила Матвиенко.

«Мы ждем жестких, серьезных мер, ждем программу, межведомственную, какую угодно. Поверьте, ни КНР, никто нам не поможет, если мы внутри не наведем порядок», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

По ее словам, «эта сфера такой коррупциогенной и криминализованной стала, что эта ржавчина уже разъела всех». Матвиенко потребовала решительных действий и даже «поставила на счетчик» чиновников, ответственных за решение этой проблемы.

«Давайте мы дадим вам шесть месяцев, чтобы вы разобрались, у Валентика (Иван Валентик, замминистра природных ресурсов РФ, глава Рослесхоза — примечание «Газеты.Ru») уже счетчик пошел, ему меньше осталось», — резюмировала Матвиенко.

Россия не может решить проблему «черных вырубок», восстановления лесов и экспорта необработанной древесины на протяжении многих десятилетий.

Однако, по данным Рослесхоза, ситуация с черными вырубками улучшается. По итогам первого полугодия 2018 года зафиксировано 7,4 тыс. фактов незаконной рубки объемом 470,6 тыс. куб. м. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество фактов незаконной рубки снизилось на 3%, объем вырубленной древесины — на 27%, отмечали ранее в ведомстве.

По информации Союза лесопромышленников, в настоящее время лесозаготовкой в России занимаются около 30 тыс. юридических и физических лиц, а главной «черный дырой» в учете является оборот пиломатериалов. Объем произведенных пиломатериалов за 2017 год составил 27 млн кубометров, из которых 10 млн — нелегально.

Статистика не сходится

Ранее в августе вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил представителям лесопромышленного бизнеса выдвинуть предложения по противодействию незаконной вырубке и усилению контроля за оборотом древесины.

«Вице-премьер указал на имеющуюся противоречивость экспертных данных о незаконной деятельности «черных лесорубов» — цифры разнятся от 0,8% до 40% от общего объема древесины», — отметил представитель вице-премьера.

Гордеев сейчас отрабатывает поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по созданию Совета по развитию лесного комплекса при правительстве РФ. Из чиновников планируется создать «создать рабочие группы по основным направлениям работы», в том числе по нормативно-правовому обеспечению развития лесного хозяйства, глубокой химической переработке древесины, инновационному развитию лесного комплекса и подготовке профессиональных кадров. Иными словами, имеются все предпосылки для того, чтобы решение проблемы в очередной раз затянулось на годы и десятилетия.

Между тем, в прошлом году российско-китайский экспорт древесины вырос по сравнению с 2016-м на 23% и составил $4,8 млрд.

При этом в Рослесхозе заявили, что наконец-то нашли эффективный инструмент борьбы с незаконной заготовкой леса — мониторинг лесов с помощью космических снимков.

Об успехах борьбы с незаконной вырубкой рапортуют и региональные чиновники.

В Иркутской области, если верить региональной статистике, она снизилась за 9 месяцев этого года вдвое.

«По сравнению с прошлым годом объем незаконной лесозаготовки сократился больше чем наполовину — с 1052,7 тыс. кубометров до 506,5 тыс. кубометров за девять месяцев текущего года», — сообщил 5 октября губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он отметил, что такого результата удалось достигнуть за счет реализации в регионе пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины.

Черный дровосек не знает отдыха

В России вырубка леса растет. Законная и незаконная. По данным Продовольственно-сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, ФАО), площадь лесов на планете уменьшилась с 31,6% мировой поверхности до 30,6%, хотя темпы исчезновения немного замедлились в последние годы.

В России в 2010 году было официально разрешено вырубить 173,6 млн кубов древесины, в 2015 году — уже более 205 млн кубов, в 2016-2017 — по 210 млн кубов. Прогноз Рослесхоза на текущий год (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») — будет вырублено в плановом порядке 215 млн кубометров.

Площади незаконно вырубленных делянок тоже растут, хотя и не такими темпами, как законных. По данным Рослесхоза, объемы незаконных вырубок в 2015 году составляли 1 млн 208 тыс. кубометров.

В прошлом году «черные дровосеки» заготовили еще больше — 1 млн 694 тыс. кубов леса.

Проблема незаконной вырубки остается одной из ключевых, отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он говорил, что в последнее время площадь лесных массивов сокращается пугающими темпами, уже потеряны в результате незаконных рубок и пожаров миллионы гектаров зеленых насаждений.

Глава Рослесхоза Иван Валентик ранее признавал, что наряду с добросовестными лесопользователями есть и те, кто, не имеет мощностей по заготовке. Получив ресурс по минимальной цене (зачастую благодаря близости к региональным властям), они занимаются продажей леса на корню в третьи руки. «Во многих регионах сохраняется практика проведения закрытых и непрозрачных аукционов», — говорил глава Рослесхоза.

В итоге лесные ресурсы передаются в пользование по минимальным ценам, так как в торгах принимает участие всего один претендент. Большая часть незаконно вырубленного леса попадает в Китай.