Times: военные ВСУ «в ужасе» от подхода к борьбе с «Шахедами» на Ближнем Востоке

Украинцы, отправившиеся на Ближний Восток обучать военных борьбе с иранскими «Шахедами», остались в ужасе от подхода американских военных. Об этом пишет британская газета The Times.

«Они запускают до восьми ракет Patriot по одной цели. Иногда для уничтожения одного беспилотника они даже используют ракету SM-6 (стоимостью $6 млн)», — говорится в материале.

В статье отмечается, что радары американской армии часто работают без надлежащей маскировки и буквально «светятся» на поле боя, в то время как на Украине их постоянно перемещают и прячут.

В качестве примера автор описал случай, когда три дешевых беспилотника Ирана уничтожили радар дальнего обнаружения AN/FPS-132 (стоимостью около $1 млрд) и еще один радар ПВО (порядка $300 млн), которые долгое время стояли на одном месте и легко отслеживались спутниками.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев направил беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз.

При этом американский президент заявил, что американцы не нуждаются в чьей-либо помощи для защиты от иранских беспилотников. Он подчеркнул, что «последним человеком», от которого США нужна помощь, является Владимир Зеленский.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.