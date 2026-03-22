Тела шести человек нашли после крушения военного вертолета в Катаре

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Шесть человек погибли при крушении военного вертолета над территориальными водами Катара. Об этом говорится в заявлении МВД эмирата в соцсети Х.

Всего на борту вертолета было семь человек. В ведомстве уточнили, что поиски последнего продолжаются.

«Операция по поиску и спасению экипажа и пассажиров вертолета позволила обнаружить шесть из семи человек», — сообщили в МВД Катара.

О крушении вертолета над территориальными водами Катара стало известно в ночь на 22 марта. Воздушное судно рухнуло в море. В министерстве уточнили, что вертолет упал в результате технической неисправности во время «обычного дежурства». Подробностей о личностях погибших и в каком ведомстве они служили нет.

9 марта министерство обороны ОАЭ сообщило о крушении еще одного вертолета. По данным ведомства, при исполнении воинского долга погибли двое военнослужащих. Причиной аварии назвали техническую неисправность.

До этого сообщалось, что в Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков после работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в США легкомоторный самолет упал на жилые дома.

 
